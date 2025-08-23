Costa Rica encabeza la adopción de nuevas tecnologías como los activos virtuales, representados en criptomonedas o tokens, en la región centroamericana, ocupando el puesto 90 en el Índice Global de Adopción Cripto.

El informe, publicado en 2024, coloca incluso al país por encima de El Salvador, principalmente porque los ciudadanos muestran iniciativa en el uso de estas herramientas.

“El panorama de Costa Rica tiene una comunidad muy vibrante que tiene un tipo de adopción un poco distinto que los otros países de la región. Las personas quieren hacer inversiones distintas, innovar con nuevas opciones tecnológicas, entonces hay menos personas que adoptan, pero lo hacen con una profundidad más grande”, señaló Luis Abreu, investigador y experto en el ecosistema blockchain, es decir la tecnología que da soporte a las criptomonedas.

En otros países del continente, como Brasil o Argentina, la incorporación de estas tecnologías se ha dado como respuesta a la alta inflación que afecta a sus habitantes.

En el caso costarricense, el alto nivel educativo de la población y un entorno que fomenta la innovación tecnológica y financiera, impulsado por las Fintech, que brindas servicios financieros de forma digital, son factores determinantes.

“En Costa Rica ya hay un ecosistema de fintech, de empresas emergentes y cuando tenemos esto se hace más fácil la creación de iniciativas con blockchain”, agregó el investigador.

No obstante, al compararse con el resto del continente, persiste una amplia brecha con naciones como Estados Unidos, Brasil y Argentina.

“Se requiere legislación que hable sobre el mercado cripto, un conjunto de leyes que traen claridad jurídica y hay ejemplos en todo el continente. Chile tiene una regulación de stablecoins. Argentina tiene una regulación de respaldo de activos en el mundo real.

Brasil tiene una regulación del mercado cripto. El Salvador tiene una regulación para permitir que el gobierno haga inversiones en Bitcoin y tenga su reserva estratégica”, detalló Abreu.

En Costa Rica, las criptomonedas y demás componentes del ecosistema blockchain son legales, aunque carecen de regulación. Tampoco existen restricciones para su compra, venta, uso o generación.

“La regulación es amigable para cripto, no hay muchos incentivos del gobierno, pero tampoco hay prohibiciones. Tienen un enfoque neutro de esperar y observar”, recalcó Abreu.

El investigador enfatizó la necesidad de una ley que defina los criptoactivos en la legislación nacional, así como otros conceptos del ecosistema, como los proveedores de servicios virtuales, las stablecoins y los procesos para tokenizar activos del mundo físico, como edificios o terrenos, con fines de inversión inmobiliaria.

En la Asamblea Legislativa se han discutido varios proyectos para incorporar normativa sobre activos virtuales, entre ellos la Ley de Mercado de Criptoactivos, impulsada por la diputada independiente Johana Obando, aunque este expediente fue finalmente archivado por la Comisión de Tecnología y Educación.

Desde el Poder Ejecutivo también se han promovido iniciativas, como el expediente 22.837, que reforma la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Este texto establece obligaciones para los proveedores de servicios de activos virtuales, quienes deben reportar cualquier operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Asimismo, el Ministerio de Hacienda presentó el expediente 24.81, que reforma el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con el fin de que las entidades que realicen transacciones en criptoactivos como actividad comercial estén obligadas a reportar y suministrar información a la Administración Tributaria.