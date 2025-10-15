La Selección Nacional de Costa Rica se juega el pase a la Copa del Mundo del 2026 el próximo mes ante Haití y Honduras.

La Federación Costarricense de Fútbol al finalizar el partido ante los pinoleros anunció la preventa de las entradas del partido ante Honduras, el cual será el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m.

Los precios de las entradas varían entre los ₡7.000 y ₡30.000 dependiendo de la localidad. Sol vale ₡7.000, sombra ₡9.000, sombra preferencial ₡10.500, platea ₡12.000, platea preferencial ₡13.500, balcón ₡15.500, balcón preferencial ₡17.000 y palco ₡30.000.

La Federación hizo oficial la preventa de entradas del partido ante Honduras, y se espera que en las próximas horas las entradas salgan oficialmente a la venta.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra