Costa Rica inició con las mejores olas en Santo Domingo 2026

La Selección Nacional de Surf inició con un desempeño destacado su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La primera jornada, disputada en Playa Encuentro, Cabarete, dejó un saldo perfecto para la delegación costarricense, con todos sus representantes avanzando de ronda y dos de las mejores olas del día: Darshan Antequera en la rama masculina (8.17) y Rachel Agüero en la femenina (7.33).

En la modalidad de shortboard masculino, los dos surfistas nacionales sellaron su clasificación a la segunda ronda.

Sam Reidy superó al puertorriqueño Jaime Martínez con una puntuación de 8.17 frente a 5.24, mientras que Darshan Antequera fue uno de los más destacados de la jornada al dominar su heat con un total de 13.00 puntos, producto de olas calificadas con 8.17 y 4.83. El costarricense dejó en el camino al colombiano Romeo Chávez (8.90) y al panameño Jean Carlos González (4.66), además de registrar la mejor ola del día en la categoría masculina.

En shortboard femenino, Rachel Agüero también brilló al imponerse en su serie con un acumulado de 11.16 puntos (7.33 y 3.83). La tica superó a la puertorriqueña Havanna Cabrero (7.40) y a la colombiana Margarita Conde (4.37), clasificando de manera directa a la segunda ronda y consiguiendo, además, la mejor ola de la jornada entre las mujeres.

Por su parte, Erika Berra aseguró igualmente su presencia en la siguiente fase tras finalizar en la segunda posición de su heat con 7.20 puntos (4.50 y 2.70). La única competidora que la superó fue la mexicana Ana González, quien totalizó 10.84 unidades.

El buen arranque costarricense también se trasladó al longboard masculino, donde Anthony Flores terminó en el primer lugar de su serie con una puntuación de 8.60 (4.60 y 4.00), resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda.

La actividad del surf continuará este domingo con el estreno de Costa Rica en la modalidad de SUP Surf masculino, donde competirán José Ruiz y Juan Bernini.

Además, Anthony Flores volverá al agua para disputar la segunda ronda del longboard, con la misión de extender el sólido inicio de la delegación nacional en las olas de Cabarete, República Dominicana.