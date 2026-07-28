Costa Rica inicia su camino en el fútbol de Santo Domingo 2026

Las selecciones preolímpicas femenina y masculina de Costa Rica están listas para comenzar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El torneo de fútbol dará inicio este miércoles 29 de julio y se disputará hasta el 7 de agosto.

La competencia reunirá a ocho selecciones en cada rama, distribuidas en dos grupos de cuatro equipos. Cada selección disputará tres encuentros durante la fase de grupos y los dos mejores de cada sector avanzarán a las semifinales. Los ganadores de esa instancia pelearán por la medalla de oro, mientras que los perdedores disputarán el bronce.

En la rama femenina, Costa Rica integra el Grupo A junto a El Salvador, República Dominicana y Venezuela. El Grupo B está conformado por Jamaica, México, Puerto Rico y Colombia.

SELECCIÓN FEMENINA

SELE MASCULINA

Por su parte, la Selección Preolímpica Masculina quedó ubicada en el Grupo B, donde enfrentará a Panamá, Cuba y Colombia. En el Grupo A competirán México, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

Las dos representaciones nacionales llegan a Santo Domingo después de una intensa preparación y con el antecedente de haber conquistado la medalla de oro en los XII Juegos Centroamericanos, celebrados en Guatemala en octubre de 2025.

Ahora, el objetivo será mantener el protagonismo a nivel regional y pelear nuevamente por un lugar en el podio, en una competencia que reunirá a algunas de las mejores selecciones juveniles del área.