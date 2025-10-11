En un contexto donde la transformación digital define la supervivencia y el crecimiento de las empresas, Costa Rica da un paso adelante con el lanzamiento del Programa Impulso Tecnológico, una iniciativa que busca promover la adopción de herramientas digitales y procesos de innovación en pequeñas y medianas empresas del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El programa desarrollado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), seleccionará a 20 empresas que recibirán capital semilla no reembolsable.

Este será de hasta ¢7 millones. Además, se darán 12 horas de asesoría técnica personalizada y acompañamiento durante la implementación de sus proyectos.

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de noviembre, y los resultados se darán a conocer el 27 del mismo mes, cuando iniciará oficialmente la ejecución de las iniciativas seleccionadas.

Según Ivannia Arguedas, directora de Innovación y Proyectos de la promotora, el programa busca también impulsar la internacionalización de las pymes.

“Queremos que las empresas fortalezcan sus capacidades mediante la incorporación de herramientas digitales y procesos de innovación que contribuyan a su desarrollo productivo y a su proyección internacional”, explicó Arguedas.

Los proyectos deberán generar impacto en alguna de las áreas estratégicas del programa, las cuales son eficiencia operativa, desarrollo o mejora de productos, crecimiento comercial o diferenciación competitiva.

“Buscamos que las pymes del sector TIC identifiquen oportunidades de mejora y ejecuten proyectos que les permitan adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y aumentar su competitividad”, añadió Arguedas.

Las empresas interesadas en participar pueden consultar los requisitos y formularios de inscripción en el sitio web oficial de Procomer o bien en el siguiente enlace.