La Selección de Costa Rica de ciclismo de montaña tuvo una destacada participación en el Campeonato Centroamericano que se disputa en Antigua, Guatemala, al conquistar tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce en las pruebas oficiales.

Las preseas de oro fueron obtenidas por Cristel Espinoza en la categoría élite, así como por Isabel García y Jared Méndez en la categoría sub-23.

Las medallas de plata quedaron en manos de Carlos Herrera en élite, Marisol García en sub-23 y Neythan Quirós en juvenil.

Por su parte, Adriano González (sub-23) y Maydelin Madrigal (juvenil) se adjudicaron las preseas de bronce.

Además, otros ciclistas costarricenses también lograron medallas en distintas categorías del evento: Ariana Calderón ganó oro en infantil, mientras que Luis Rodríguez y Dilsen Loría se impusieron en máster. Asimismo, Alejandro Acuña obtuvo oro en juvenil y Miguel García sumó una medalla de bronce.