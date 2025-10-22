Costa Rica gana doble Oro en Voleibol Centroamericano

Costa Rica consiguió su novena medalla de oro en los Juegos Centroamericanos tras vencer a la selección de Nicaragua en sets corridos (25-20, 25-20, 25-19) en el partido por el título del torneo de voleibol femenino.

Costa Rica es conocido como el país más exitoso en la historia de los Juegos Centroamericanos al obtener su quinta medalla de oro consecutiva en voleibol femenino mientras que en el masculino lograron obtener por primera vez el la medalla de oro.

Por su parte, las nicaragüenses alcanzaron su quinta medalla de plata ya que tienen tres de bronce.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra