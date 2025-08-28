

Milagro Torres

El cambio climático dejó de ser un tema distante y ya marca la vida cotidiana. La respuesta comienza desde las aulas, con una apuesta por la formación de nuevas generaciones.

La campaña “Formando líderes climáticos” busca que más de 5.400 niños y niñas de 27 centros educativos públicos se conviertan en agentes de cambio frente a los desafíos ambientales.

“El cambio climático no espera y la educación ambiental no es solo conocimiento: es una inversión en el presente y el futuro. Con esta campaña queremos que cada niña, niño y adolescente se convierta en un líder climático capaz de inspirar a su comunidad, impulsar soluciones y proteger nuestros recursos más valiosos, especialmente el agua”, afirmó Gabriela Alpízar, Oficial de Alianzas Corporativas de Unicef Costa Rica.

La iniciativa se lanzó como parte de la Semana Mundial del Agua y es impulsada por el programa Ayudar es Sencillo de Ferretería EPA en alianza con Unicef, con el respaldo del Ministerio de Educación Pública. A partir de 2026, los estudiantes recibirán contenidos especializados para promover la conciencia ambiental, el liderazgo comunitario y la protección de los recursos hídricos.

La recaudación de fondos se llevará a cabo entre el 25 de agosto y el 31 de diciembre de 2025, mediante donaciones voluntarias y estos recursos financiarán los programas formativos que llegarán a estudiantes en San José, Cartago, Puntarenas y Guanacaste.

“Para EPA es un orgullo seguir sumando esfuerzos a favor de la niñez y del medio ambiente. A través de Ayudar es Sencillo, invitamos a nuestros clientes a apoyar esta causa, que busca desde las aulas formar líderes ambientales con una visión de futuro”, destacó Andrea Aguilar, jefe de Iniciativa Comunitaria de Ferretería EPA.

El proyecto también impactará a centros educativos en proceso de mejora de infraestructura bajo la supervisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo que garantizará entornos más seguros para el aprendizaje.

Así, Costa Rica se suma a los esfuerzos globales por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con educación de calidad, agua limpia y acción por el clima, sembrando en la niñez la semilla de un liderazgo climático que asegure un futuro más resiliente y sostenible.