Costa Rica extradita a ruso requerido por Estados Unidos

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un hombre de nacionalidad rusa, de apellido Larguin y de 63 años, fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, donde es requerido como sospechoso del delito de conspiración para exportar mercancías ilegalmente.

La extradición fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San José, quienes entregaron al sujeto a las autoridades estadounidenses para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

Según informó el OIJ, los hechos que se investigan habrían ocurrido entre 2019 y 2021. Larguin contaba con una orden de captura internacional activa y fue detenido por agentes de Interpol el 23 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Tras realizar las diligencias correspondientes, las autoridades concretaron su extradición hacia Estados Unidos. El hombre figura como sospechoso, por lo que deberá someterse al proceso judicial en ese país.