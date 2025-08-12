Una idea nacida en Limón hace 27 años hoy se traduce en más de 1.200 colaboradores, presencia en 23 países y más de 7.500 proyectos tecnológicos entregados con éxito.

Novacomp, compañía costarricense especializada en servicios de Tecnologías de Información (TI), se ha convertido en un referente regional y global en la tercerización de soluciones tecnológicas.

Fundada por Juan Carlos Sanabria, ingeniero formado en el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la empresa inició como un pequeño proyecto con capital 100% nacional y hoy brinda empleo a más de 350 personas en el país y a un 30% de su personal en otras naciones de América Latina y Europa.

“Me encanta decir que somos de Costa Rica para el mundo. Somos una empresa líder en servicios de tecnología con los mejores y más capacitados ingenieros, ofreciendo soluciones a compañías de diferentes sectores”, destacó Kathia Rojas, directora de mercadeo y comunicación.

La internacionalización de Novacomp no fue un proceso improvisado. Según Rojas, la expansión respondió primero a las necesidades de clientes locales que ya operaban en el extranjero y pedían soporte en otros mercados.

“Fue el mismo cliente quien nos empujó. Luego vimos lo competentes que somos y decidimos llevar nuestra marca y servicios de manera proactiva a nuevas geografías”, explicó.

La pandemia fue un punto de inflexión. La acelerada demanda de procesos de transformación digital impulsó a la empresa a apostar por un crecimiento más rápido.

Con oficinas en 11 países y clientes en sectores como banca, seguros, telecomunicaciones, salud y retail, Novacomp adaptó su oferta a cada mercado.

En Estados Unidos, por ejemplo, destaca el servicio de Nearshoring para proporcionar talento especializado en la misma zona horaria, con altos estándares de inglés y costos competitivos.

Rojas aseguró que la clave ha sido combinar capital humano altamente capacitado con un profundo conocimiento de las regulaciones y necesidades específicas de cada país.

“Todo está completamente customizado. Cambiamos el mensaje, el enfoque y hasta el lenguaje según la cultura y legislación local”, señaló.

Sus servicios

La compañía ofrece servicios como TI, desarrollo de aplicaciones a la medida, consultoría, soluciones en la nube, fábrica de software, pruebas de calidad y equipos ágiles de desarrollo. Es socia estratégica de empresas como Oracle, AWS, Microsoft e IBM, según el mercado en el que opere.

Capacitación al personal

Un elemento diferenciador es su universidad corporativa Nova U, creada para capacitar permanentemente a los colaboradores en temas emergentes como inteligencia artificial.

“Es un plan de carrera que fortalece el conocimiento de nuestros equipos para alinearlos con las exigencias del mercado y las necesidades de los clientes”, explicó la directora.

Rojas subrayó que el talento costarricense ha sido un factor determinante en la expansión internacional.

“Costa Rica goza de un gran prestigio por su profesionalismo y preparación tecnológica. Eso, sumado al dominio del inglés, nos ha hecho muy competitivos”, afirmó.

En paralelo a su crecimiento comercial, Novacomp impulsa proyectos de responsabilidad social como “Nueva Emprendedora”, enfocado en apoyar a mujeres que inician sus propios negocios. La empresa también ha sido reconocida por tres años consecutivos por Merca2.0 como una de las mejores de Centroamérica en su categoría.

Con más de dos décadas de trayectoria, Rojas aseguró que el espíritu de la compañía sigue fiel a su origen.