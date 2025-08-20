No es cierto que todo sea “narco” o “ajuste de cuentas”. En Costa Rica se han instalado bandas que importaron dinámicas criminales extranjeras para atemorizar comunidades enteras y adueñarse del territorio. Y mientras tanto, al ciudadano común le dicen que “no se preocupe” porque “se matan entre ellos”. Vayan y díganle eso a la familia de la persona asesinada en Santa Ana hace unos días, una víctima inocente como tantas otras, incluidos niños, que nada tenían que ver y terminaron pagando con su vida.

La seguridad no es un discurso ni un juego de culpas. Ese es justamente el error en el que hemos caído porque mientras se echan la culpa unos a otros, el crimen avanza. Al comerciante extorsionado, a la familia que vive con miedo, al ganadero que le roban el ganado o al emprendedor al que le tachan el carro, no les importa si un político está indignado con la Asamblea o con los magistrados. Lo que quieren es que el Estado use su fuerza para recuperar las calles, neutralizar a quienes amenazan la seguridad nacional y expulsar de Costa Rica a esas células criminales extranjeras que no sacaron pasaporte tico por amor al país, sino para delinquir aquí.

El control del territorio no se garantiza reaccionando después de la tragedia. Se garantiza evitando que el delito se cometa. Eso exige inteligencia, prevención, uso de tecnología e intervención directa de las fuerzas del Estado en las guaridas del crimen. Para eso no se necesita una ley. Se necesita decisión.

No podemos seguir contando homicidios. El presidente debe pedir ayuda y rodearse de gente que entienda la gravedad de lo que está pasando. Porque el control del territorio, la inteligencia y el mando de todas las policías del país (Migración, Guardacostas, Fuerza Pública y la DIS) dependen directamente del presidente de la República. Esa responsabilidad no se puede delegar ni diluir. O se ejerce con firmeza, o el país queda a merced del crimen.

También urge avanzar con la construcción de la mega cárcel, un proyecto que he respaldado y al que propongo ajustes claros, como trabajo obligatorio para privados de libertad, reparación a las víctimas y control absoluto para que nunca más se siga delinquiendo desde adentro.

No le puedo pedir a la gente que espere a las próximas elecciones, ni años a que en la Asamblea aprueben una ley. Costa Rica merece vivir tranquila y eso no es un lujo, es un derecho. Tampoco voy a aceptar que nos digan que titulares de sangre, extorsiones y tiroteos son normales. No lo son. No me resigno a que este país viva con miedo. Sin seguridad no hay empleo, no hay inversión, no hay desarrollo. Sin seguridad no hay país.

Por eso hago un llamado directo al presidente de la República: convoque ya un plan nacional de seguridad. No mañana, no en meses. Hoy. Con la fuerza del Estado, con inteligencia, con decisión política y con el respaldo a nuestros policías. Porque Costa Rica no es tierra de nadie y no vamos a permitir que lo sea.