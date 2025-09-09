Costa Rica figura entre los países con mayor proporción de jóvenes sin educación secundaria completa, de acuerdo con el informe Education at a Glance 2025 publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El estudio, que analiza los niveles de educación alcanzados por adultos en 45 países, revela que más de un tercio de los costarricenses entre 25 y 34 años no han logrado completar la educación secundaria superior, un indicador que coloca al país en una posición crítica frente al promedio de la organización.

Mientras que en los países de la OCDE el promedio de jóvenes sin secundaria completa es del 13%, Costa Rica supera el 30%, compartiendo estadística con naciones como India, Indonesia, México, Perú y Sudáfrica.

Lo anterior señala un rezago que limita las oportunidades laborales, sociales y económicas de una parte significativa de la población joven.

El informe también destaca que la educación en Costa Rica continúa siendo altamente hereditaria.

Pues, según la OCDE, la probabilidad de que un joven alcance la educación terciaria (universitaria) está fuertemente condicionada por el nivel educativo de sus padres.

En promedio, solo el 26% de los jóvenes cuyos padres no completaron la secundaria logran acceder a estudios superiores, mientras que esta cifra asciende al 70% entre quienes tienen al menos un progenitor con título universitario.

A pesar de los esfuerzos por ampliar el acceso a la educación, Costa Rica no figura entre los países que han logrado avances significativos en los últimos cinco años.

Mientras que naciones como Irlanda, Luxemburgo y Noruega han incrementado en más de 10 puntos porcentuales la proporción de jóvenes con educación terciaria, Costa Rica permanece estancada.