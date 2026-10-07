Costa Rica escala en ranking de Concacaf

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Las victorias obtenidas la semana anterior ante Nicaragua y Haití le dieron un respiro a la Selección de Costa Rica y eso repercute en el ranking de la Concacaf.

Según la última actualización, la Tricolor pasó del octavo al quinto lugar y con lo cual, escalaron 3 posiciones.

Así están las selecciones del área. Foto: Concacaf

Hace unos días, la Sele se encontraba fuera del “Top” 5 y ahora, tras retomar los triunfos ante rivales directos en el área, subió hasta dicho lugar.

Las 5 mejores selecciones son:

México

Estados Unidos

Canadá

Panamá

Costa Rica

La Selección supera a rivales como Curazao, Jamaica, Honduras, Haití y Guatemala.

La próxima cita de los ticos será en noviembre en una serie de amistosos, los cuales la Federación Costarricense de Fútbol se encuentra definiendo.