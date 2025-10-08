El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile, ubica a Costa Rica en el quinto lugar regional, solo detrás de Chile, Brasil, Uruguay y Colombia, y lo clasifica como un país “adoptante avanzado” en el uso de la IA.

Cabe destacar que, según este informe, Costa Rica escala cuatro posiciones respecto al ILIA de 2024, cuando el país se encontraba en la novena posición. Esto significa que, en solo un año, ha ganado terreno y se ha consolidado como un país competitivo en esta materia.

Asimismo, el reporte no solo señala este ascenso en el ranking, sino que subraya una puntuación sobresaliente en la categoría de talento humano, situándose en el tercer lugar a nivel regional. Además, el estudio evidencia un desempeño superior al promedio de la región en capacidad de cómputo y en la adopción de inteligencia artificial generativa.

La IA generativa ha democratizado el acceso y acelerado su adopción gracias a sus bajas barreras de entrada y a interfaces simples que permiten a no expertos utilizar modelos avanzados. Costa Rica destaca en su adopción.

El informe también identifica a los países con gobernanza avanzada (sobre 60 puntos). En este grupo se incluyen aquellos que cuentan con procesos de toma de decisiones más inclusivos, bien estructurados y con políticas que se implementan de manera efectiva y eficiente.

Entre ellos se encuentran Brasil (92,9), Chile (83,2), Uruguay (77,7), Costa Rica (77,6), Colombia (76), Perú (74,4), Argentina (66,7) y República Dominicana (63,9). “Estamos superando a países como México o Argentina que han venido liderando la región; ahora nosotros nos ubicamos en una posición privilegiada. Esto es porque hemos trabajado en el uso, la adopción y el desarrollo de IA de manera segura, ética y responsable. Incluso la misma población costarricense ha visto la importancia de su uso”, destacó Marlon Ávalos, director de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

El informe evidencia que Costa Rica lidera en habilidades profesionales en IA, lo que demuestra que políticas de talento bien diseñadas pueden impulsar la competitividad, incluso en economías de tamaño mediano.

Áreas de mejora

Aunque el país se ha posicionado como uno de los países con mayor avance en formación de talento humano en IA dentro de América Latina, todavía se enfrenta un reto estructural.

Su infraestructura tecnológica sigue rezagada para sostener el crecimiento digital y la independencia tecnológica que requiere una economía basada en datos.

El estudio advierte que, pese a su liderazgo en talento humano, el país carece de infraestructura crítica de cómputo para sostener un desarrollo autónomo en este campo.

Por otra parte, no se avanza en el tema de la regulación. Entre los países que tienen regulación avanzada, Costa Rica está con una calificación de 63,07 y comparte el último lugar con Panamá (60,64). Hay que recordar que en el país no hay una regulación oficial pese que se han presentado varias propuestas desde el Congreso.

Voces expertas

El abogado experto en derecho digital y exdirector de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica (Prodhab), Mauricio Garro destaca que hay un avance en capacidad tecnológica.

“Hay puntos buenos, hay puntos valorables que rescatar y particularmente yo señalaría la capacidad tecnológica e incluso hasta la habilidad en la alfabetización, por lo menos desde el punto de vista de conocimiento de las funciones de una inteligencia artificial”, indicó Garro.

Garro señaló que la alfabetización no se limita únicamente a la lectura y escritura; también implica conocer los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Para ello, es fundamental contar con una estrategia nacional diseñada al respecto y con los cuerpos regulatorios existentes.

Por otra parte, el funcionario del Micitt aseguró que dentro de la cartera se tiene la certeza de que Costa Rica continuará avanzando y liderando a nivel regional.