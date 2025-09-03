Costa Rica logró por primera vez en su historia una tasa de 10 donantes por millón de habitantes (dpmh), lo que coloca al país en el cuarto lugar de América Latina en materia de sistemas de donación y trasplante, solo detrás de Uruguay, Argentina y Brasil.

El promedio regional ronda los 6,8 dpmh, lo que resalta el avance nacional.

De acuerdo con el doctor José André Madrigal Bustamante, coordinador del Programa Institucional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos de la CCSS, en lo que va de 2025 se han contabilizado 53 donantes, quienes hicieron posibles 110 trasplantes de órganos y más de 100 donaciones de tejidos como córneas, piel y hueso.

El incremento es significativo en comparación con 2024, cuando se registraron 29 donantes, es decir, un aumento del 83 % en un año.

Procedimientos realizados en 2025 (donación de fallecido)

Trasplante renal: 52

52 Trasplante de hígado: 40 (+54 % respecto a 2024)

40 (+54 % respecto a 2024) Trasplante pulmonar: 14 (+100 % respecto a 2024)

14 (+100 % respecto a 2024) Trasplante cardiaco: 4

4 Donación de córneas: 54

54 Donación de tejidos: 70



Los mayores avances se observan en los trasplantes de hígado y pulmón, que duplicaron o superaron las cifras del año anterior, mientras que los trasplantes renales mantienen un crecimiento sostenido.

El especialista subrayó que este resultado es posible gracias al trabajo articulado de la Red Nacional de Donación y Trasplante y, sobre todo, al gesto solidario de las familias donantes.

“No son solo números, son vidas”, afirmó Madrigal, al destacar que cada donante representa una oportunidad para que decenas de personas recuperen la salud o mejoren su calidad de vida.