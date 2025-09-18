Costa Rica se convirtió en el país de América Latina con el mayor aumento de millonarios extranjeros en la última década, con un crecimiento del 76%, según el informe Migración de Patrimonio Privado 2025 de la consultora Henley & Partners.

El estudio estima que 8.400 personas con fortunas superiores al millón de dólares se han instalado en el país en los últimos 10 años, y solo en 2025 llegarán alrededor de 350 más. A nivel mundial, Costa Rica se ubica en el sexto lugar del ránking.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Raquel Vargas.

El efecto pandemia y el boom inmobiliario

De acuerdo con el estudio, aunque la tendencia venía en ascenso, el gran salto ocurrió tras la pandemia, cuando los expatriados de alto poder adquisitivo buscaron destinos “seguros” para residir.

Este fenómeno ha transformado al mercado inmobiliario, sobre todo en zonas costeras como Guanacaste y pueblos como Santa Teresa o Nosara, donde los precios de las propiedades se han disparado hasta un 400% en 6 años y en algunos casos se han duplicado en apenas un par de años.

Foto: Mauricio Aguilar.

El fenómeno ha generado el llamado “Silicon Beach” en Santa Teresa, epicentro de criptomillonarios y jóvenes inversores extranjeros que adquieren propiedades frente al mar, muchas veces sin dejar opciones disponibles para los locales.

Ventajas fiscales y visas doradas

Entre los principales atractivos están las ventajas tributarias, como la exoneración de impuestos sobre ganancias de capital en el extranjero, una tasa de renta máxima de 25% y la inexistencia de impuesto a la herencia.

Además, Costa Rica se ubica en el Top 10 mundial de visas doradas, que permiten residencia a extranjeros que inviertan al menos US$150.000 en bienes raíces.

Visa con fines ilustrativos.

Efectos sociales: entre el lujo y la pobreza

Pero este boom también tiene un lado oscuro. Expertos advierten que la llegada de millonarios extranjeros ha provocado procesos de desplazamiento de la población local en provincias como Guanacaste, donde el 24,5% de los habitantes vive en pobreza.

“El aumento en el valor de las propiedades ha encarecido el precio de los alimentos y el alquiler, afectando principalmente a personas de menores ingresos”, señala Esteban Barboza Núñez, investigador de la UNA.

Organizaciones comunitarias ya han realizado protestas contra la especulación inmobiliaria y la falta de regulación en la compra de tierras por parte de extranjeros. Además, critican que los proyectos de lujo no mejoran la infraestructura ni generan empleos sostenibles, al tiempo que agravan la crisis hídrica en regiones vulnerables.

Un país atractivo, pero con riesgos

Si bien Costa Rica es percibida como un lugar seguro, con alta calidad de vida y entorno natural privilegiado, informes recientes de la OCDE y el Centro de Estudios del Turismo advierten que el aumento de la violencia y la delincuencia podría amenazar su atractivo para inversionistas y turistas.

Mientras tanto, Costa Rica comparte el podio regional en la llegada de millonarios con Panamá y las Islas Caimán, y se codea a nivel mundial con potencias como Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos.