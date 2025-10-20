Costa Rica destaca en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, consolidándose como una de las principales potencias de la región

Solo para este domingo se obtuvieron medallas de oro y se impusieron nuevos récords, los cuales dejaron muy en alto a nuestro país.

Atletismo

Abigail Obando protagonizó una jornada memorable al coronarse campeona del heptatlón femenino tras dos días de intensa competencia, y posteriormente conquistar también el oro en salto alto con una marca de 1.70 metros.

Andrea Vargas reafirmó su dominio regional al ganar la prueba de 100 metros vallas con un tiempo de 13.27 segundos, mientras que, Angeline Pondler, se impuso en los 800 metros femeninos con un registro de 2:11.52, seguida de la también tica, Antonella Lanuza, quien obtuvo el bronce.

Andrea Vargas ganó medalla de oro en 100 metros con vallas.

El equipo mixto integrado por José Elizondo, Desiré Bermúdez, Gerald Drummond y Daniela Rojas se llevó el oro en la prueba de relevos 4×400, demostrando la fortaleza del país en pruebas combinadas.

En lanzamiento de jabalina, Iván Sibaja, hizo historia al imponer un nuevo récord centroamericano con una marca de 74.15 metros, superando con amplia ventaja a sus rivales. Además, Daniel Johanning, aportó una medalla de plata en los 10.000 metros, completando un desempeño sobresaliente para el atletismo nacional.

Iván Sibaja impuso nuevo récord centroamericano con una marca de 74.15 metros

Natación

Guido Montero se adjudicó la medalla de plata en los 100 metros dorso con un tiempo de 59.26 segundos, mientras que, Alondra Ortiz, se consagró campeona en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2:15.72, imponiendo un nuevo récord centroamericano. Su compañera, Keisy Castro, obtuvo la plata en esa misma prueba, consolidando un dominio tico en la piscina.

Natación artística

María Paula Alfaro se alzó con el oro en la categoría de Solo Libre con una puntuación de 103.6950, mientras que el equipo costarricense consiguió la medalla de plata en la rutina acrobática, con una presentación que combinó técnica, sincronía y elegancia.

Esgrima

Karina Dyner alcanzó la medalla de oro en espada individual femenina, imponiéndose ante la panameña Alessandra Aicardi, quien obtuvo la plata, y las atletas Dayanna Ramírez de El Salvador y Helena Linares de Honduras, las cuales compartieron el bronce.

Ciclismo de ruta

Gabriel Rojas logró la medalla de bronce en la categoría masculina, en una prueba dominada por los guatemaltecos Sergio Chumil, quien se llevó el oro, y Mardoqueo Vásquez, que obtuvo la plata.

En la rama femenina, Gloriana Quesada se adjudicó la medalla de plata tras una intensa competencia en la que la panameña, Wendy Ducreux, se coronó campeona con una fuga a 45 kilómetros de la meta, por su parte, la guatemalteca, Jasmín Gabriela Soto, completó el podio con el bronce.

Gloriana Quesada (centro) ganó medalla de oro en contrarreloj individual de ciclismo y Milagro Mena (izquierda) se dejó el bronce.

Medallero Juegos Centroamericanos

Costa Rica es segundo en el medallero de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Nuestro país suma: 20 medallas de oro, 21 de plata y 25 de bronce.

Guatemala, país anfitrión, son los líderes del evento con más de 120 medallas ganadas.