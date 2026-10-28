Costa Rica envía mensaje a España tras trágico choque de trenes

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, emitió un mensaje de solidaridad hacia el pueblo y el Gobierno del Reino de España tras la trágica colisión de dos trenes registrada este miércoles en la localidad de Toledo.

En el pronunciamiento oficial, las autoridades costarricenses extendieron sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas y afectadas por la tragedia, manifestando además su confianza en que la nación española encontrará la fortaleza para sobreponerse a esta dolorosa circunstancia.

El mensaje completo:

“El Gobierno de Costa Rica expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno del Reino de España ante el fallecimiento de decenas de personas y las lesiones sufridas por otras como consecuencia de la colisión de dos trenes en la localidad de Toledo.

Costa Rica extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y se une a las muestras de apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas por este lamentable suceso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto expresa su confianza en que el pueblo español encontrará la fortaleza necesaria para sobreponerse a esta dolorosa circunstancia.”

Mortal accidente en España. Foto: AFP.

El lamentable suceso ocurrió a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron de manera violenta. Según confirmó Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, el accidente deja de manera preliminar al menos 64 personas fallecidas y decenas de lesionados, una cifra que las autoridades locales prevén que pueda incrementarse con el paso de las horas.