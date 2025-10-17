Costa Rica envía juveniles a torneo mayor

La Federación Costarricense de Baloncesto (FECOBA) emitió un comunicado oficial para aclarar el proceso de conformación de la Selección Masculina U19 en la modalidad 3×3, tras diversas consultas recibidas por parte de la comunidad deportiva.

Según el documento, el Comité Olímpico Nacional solicitó que la lista de convocados se elaborará a partir del grupo de jugadores pertenecientes al ciclo olímpico vigente para la categoría U19.

FECOBA detalló que, tras una evaluación técnica, se decidió presentar un único representativo masculino, buscando fortalecer la competitividad del baloncesto costarricense, especialmente en la modalidad 5×5. La institución agradeció la comprensión e interés de los aficionados y reiteró su compromiso con el desarrollo integral del deporte en el país.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra