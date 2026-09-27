Costa Rica envía droga a Estados Unidos para su destrucción

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un masivo operativo de seguridad culminó con el traslado de aproximadamente 45 toneladas de cocaína decomisadas al narcotráfico desde Costa Rica hacia los Estados Unidos para su destrucción.

El cargamento enviado alcanza un valor comercial estimado de $1,575 mil millones de dólares, según informaciones preliminares.

Según precisó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la diligencia se realizó este viernes como parte de un proceso continuo que se ejecuta en el marco de la cooperación internacional para el tratamiento de drogas.

El operativo se desplegó bajo un estricto dispositivo de custodia coordinado por las fuerzas especiales SERT del OIJ, la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública y la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia, con el respaldo del Servicio de Vigilancia Aérea.

La droga fue movilizada en vehículos blindados hasta la Base 2 del Servicio de Vigilancia Aérea en Alajuela, donde fue embarcada en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para su traslado y destrucción final.