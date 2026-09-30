Costa Rica envía droga a EE.UU. por falta de recursos para destruirla

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las limitaciones presupuestarias para destruir en Costa Rica grandes cantidades de droga decomisada llevaron a las autoridades a recurrir a la cooperación de Estados Unidos (EE. UU.) para trasladar los cargamentos hasta ese país y proceder con su eliminación, según indicó el fiscal general, Carlo Díaz.

La operación cuenta con el apoyo del Gobierno estadounidense, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y la Administración para el Control de Drogas (DEA), que facilitaron un avión para transportar los estupefacientes.

“Por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción en nuestro país, pero gracias a la cooperación internacional hoy se va a materializar esta destrucción de droga”, explicó Díaz.

La droga corresponde a cargamentos incautados mediante diferentes operaciones realizadas por las autoridades costarricenses, con participación del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

EE. UU. facilitó avión

Como parte de la cooperación internacional, Estados Unidos puso a disposición la aeronave encargada de trasladar los estupefacientes fuera de territorio costarricense.

“El día de hoy estamos llevando a cabo esta operación patrocinada por el Gobierno de los Estados Unidos, la Embajada en nuestro país y la DEA, en la cual ellos nos facilitan este avión para poder transportar hacia los Estados Unidos esta droga”, añadió Díaz.

El traslado permitirá que los cargamentos decomisados sean llevados hasta territorio estadounidense para completar el proceso de destrucción.

La operación se produce luego de que las autoridades costarricenses determinaran que las restricciones presupuestarias impedían realizar en el país la destrucción de la droga.

Juez supervisará destrucción

Pese a que los estupefacientes serán trasladados a Estados Unidos, el procedimiento contará con supervisión judicial costarricense.

Según explicaron las autoridades, un juez de la República supervisará la destrucción de la droga, como parte de los controles establecidos para garantizar que el cargamento sea efectivamente eliminado.

La operación también fue destacada como un resultado de la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico, al permitir que la droga decomisada mediante investigaciones y operativos en Costa Rica complete su proceso de destrucción, pese a las limitaciones económicas existentes.