Costa Rica enfrenta uno de los mayores costos de vida en la región

Costa Rica tiene uno de los costos de vida más altos de la región latinoamericana, de acuerdo con el índice del sitio estadístico Numbeo. Nuestro país se encuentra en la segunda posición, solo por debajo de Uruguay.

Sin embargo, al agregar el monto que destinan los costarricenses al alquilar o compra de una vivienda el país asciende a la primera posición del ranking.

“La vida en Costa Rica es muy cara si uno la compara con el valor de los bienes y servicios similares en el resto de América Latina y otros países. El costarricenses prefiere viajar en el extranjero porque es muchísimo más barato que hacerlo internamente”, comentó Ricardo Monge, economista y presidente de la Academia de Centroamérica.

Según las estimaciones de Numbeo, los gastos mensuales estimados para una persona en nuestro país, sin incluir los costos del alquiler, es de $879, equivalente a ¢450mil, durante el 2024.

Otros países como Uruguay, el presupuesto puede llegar a los $902, mientras que en Paraguay la estimación baja a $460, casi la mitad de lo requerido para vivir en Costa Rica.

Colombia, uno de los principales destinos turísticos de los costarricenses, tiene un costo de vida que es un 39% más baja que nuestro país.

“Costa Rica tiene un nivel de costo de vida muy parecido a Chile, pero sí somos más caros que países como México y Colombia, que es un poco la parte anecdótica que todos conocemos a alguien que acaba de ir a Colombia y nos cuentan que la ropa, zapatos y hasta ir a comer al restaurante es baratísimo”, externó Melissa Vega, economista e investigadora en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Comparación con OCDE

Un estudio realizado por Vega, el cual analiza el nivel de los precios de nuestro país con varios miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), analiza el nivel de precios con respecto a los países miembro.

“Hay seis categorías de productos donde Costa Rica es más caro. La categoría de pan y cereales, que incluye el arroz, la parte de bebidas alcohólicas, equipo de transporte personal, que se refiera a la compra de vehículos, el grupo de leches, quesos y huevos, bebidas no alcohólicas y pescado.

Lo llamativo de estas seis categorías es que no solo somos más caros que el promedio de estos tres países de Latinoamérica que mencioné anteriormente, sino que también que somos más caros que el promedio de la OCDE”, agregó Vega.

La investigadora hizo énfasis en que los componentes mencionados son parte de los principales gastos en los hogares costarricenses.

En el quintil más pobre de Costa Rica, los alimentos, vivienda y el transporte suman un 65% del consumo familiar, mientras que en el quintil con más dinero se reduce al 47%.

Para la clase media del país, representa un 55%.

Con respecto a las naciones en América Latina, se agregan seis categorías más donde el nivel de precios es superior en Costa Rica.

Entre ellos, alimentos como la carne, frutas y vegetales, la vestimenta y calzado, transporte público, recreación y cultura, al igual que los servicios en restaurantes y hoteles.

¿Cómo reducir el costo de vida?

Para reducir el nivel de los precios, los expertos brindan varios factores como la promoción de la competencia en el mercado.

“Es un tema multifactorial. Las soluciones vienen más del lado estructural de la economía, o sea, de cómo cambiamos nuestras instituciones para mejorar la eficiencia, facilitar el proceso de abrir un negocio para generar mayor competencia y tener una estructura arancelaria un poco más menos cargada”, explicó Vega.

Monge destaca el rol de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) y sugiere empoderar a la institución de mayores recursos financieros y humanos para llevar a cabo sus labores.

Además, agrega que hay varios servicios y bienes que, por ley, están excluidos del ámbito de la entidad.

¿Qué es el costo de vida?

Es el cálculo o la estimación de una cesta de bienes y servicios que cubren los gastos necesarios para mantener un nivel de vida medio en un país. Involucra una comparación relativa con respecto a otras ciudades.

Es importante diferenciarlo de la inflación, el cual mide el poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Que un país tenga una inflación baja, como actualmente lo hace Costa Rica, no significa que el costo de vida sea alto o bajo.

Los expertos ponen como ejemplo Suiza cuya variación en los precios es mínima, pero tiene uno de los costos de vida más altos a nivel mundial.