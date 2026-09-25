Costa Rica en peligro de no clasificar a la Copa Oro

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Selección de Costa Rica podría quedar fuera de la Copa Oro, un torneo al cual se ha ido de manera constante en las últimas décadas.

Este certamen es el más prestigioso de la Concacaf y ahora se debe acceder por medio del Final Four de la Liga de Naciones.

Es decir, primero hay que clasificar a los Cuartos de Final y luego ganar esa serie para ir directamente a dicho torneo.

En caso de perder esta eliminatoria, la última opción es que se juegue un repechaje entre diferentes selecciones de Concacaf para obtener este boleto.

“Los equipos que finalicen en tercer y cuarto lugar de cada grupo de la Liga A, y los dos mejores segundos lugares de la Liga B avanzarán a los Prelims de la Copa Oro”, indica el reglamento de Concacaf.

Otro de los peores escenarios que enfrenta la Selección es descender al apartado B de la Liga de Naciones, donde están los equipos de menor nivel. estando allí, la clasificación a Copa Oro.