Durante el 2024, Costa Rica destino más de 386 mil hectáreas para la siembra de 23 cultivos agrícolas como el aguacate, mango, naranja, frijol y maíz, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2024 revelan que los cultivos industriales representan el 67,5% de la producción total de los cultivos permanentes investigados. Encabeza este grupo la caña de azúcar, seguido por la palma aceitera y, en tercer lugar, tenemos el café”, indicó Xinia Andrade, vocera del INEC.

En el informe destacan productos de la tríada agroexportadora del país como el café y el banano.

El primero de estos cultivos lideró al área de siembra con más 71 mil hectáreas, aunque generó una producción de 360 mil toneladas métricas. Mientras que el banano, generó más de 2,27 millones de toneladas de producto el cual fue destinado en su gran mayoría, un 75%, para la venta al exterior.

La caña de azúcar presentó un mayor rendimiento entre los cultivos con una cantidad cercana a los 4 millones en toneladas, los cuales son procesados en los ingenios para una variedad de productos como los diferentes tipos de azúcar, refrescos en polvo, melaza, gelatina o etanol, según indicó Edgar Herrera, director ejecutivo de la Liga Agrícola Industrial de la Cañada de Azúcar (Laica).

Además, en los cultivos anuales, los cuales se cosechan en un tiempo menor o igual al año, el arroz continúa con un peso importante a pesar de las problemáticas de los agricultores por las políticas de apertura comercial o importación del grano.