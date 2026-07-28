Costa Rica destaca en voleibol playa de Santo Domingo 2026

Costa Rica continúa con paso firme en el voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las dos duplas nacionales volvieron a imponerse en la fase de grupos con victorias en sets corridos.

En la rama masculina, Julián Araya y Stanley Grant derrotaron 2-0 a los representantes de Islas Caimán, Jesario Ebanks y Dylan Lynee, para mantenerse con buen rendimiento en el Grupo B.

Mientras tanto, en la competencia femenina, Marcela Araya y Eugenia Ramírez también ganaron por 2-0, esta vez frente a la dupla de Martinica integrada por Karine Francois y Carole Herve, sumando una nueva victoria en su grupo.

La actividad para Costa Rica continuará este miércoles. A las 10 de la mañana, Julián Araya y Stanley Grant enfrentarán a los mexicanos Carlos Ayala y Antonio Vargas.

Una hora después, a las 11 de la mañana, Marcela Araya y Eugenia Ramírez se medirán a las puertorriqueñas María González y Allanis Navas, en busca de mantener el invicto y acercarse a la siguiente ronda.