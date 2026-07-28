Costa Rica destaca en voleibol playa de Santo Domingo 2026

La actividad para los ticos continuará este miércoles

Costa Rica continúa con paso firme en el voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las dos duplas nacionales volvieron a imponerse en la fase de grupos con victorias en sets corridos.

En la rama masculina, Julián Araya y Stanley Grant derrotaron 2-0 a los representantes de Islas Caimán, Jesario Ebanks y Dylan Lynee, para mantenerse con buen rendimiento en el Grupo B.

Mientras tanto, en la competencia femenina, Marcela Araya y Eugenia Ramírez también ganaron por 2-0, esta vez frente a la dupla de Martinica integrada por Karine Francois y Carole Herve, sumando una nueva victoria en su grupo.

La actividad para Costa Rica continuará este miércoles. A las 10 de la mañana, Julián Araya y Stanley Grant enfrentarán a los mexicanos Carlos Ayala y Antonio Vargas.

Una hora después, a las 11 de la mañana, Marcela Araya y Eugenia Ramírez se medirán a las puertorriqueñas María González y Allanis Navas, en busca de mantener el invicto y acercarse a la siguiente ronda.