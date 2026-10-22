Costa Rica destaca en uso de IA, pero enfrenta retos para aprovecharla

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Costa Rica lidera América Latina en adopción de inteligencia artificial generativa, pero todavía enfrenta desafíos para convertir ese uso en mayor productividad, fortalecer sus capacidades tecnológicas y preparar a la población para los cambios que trae esta tecnología.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026) señala que el 25,1% de las personas entre 15 y 64 años utiliza activamente estas herramientas, frente al promedio regional del 16,1%.

Agustín Gómez, investigador del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que este resultado debe analizarse junto con las carencias que mantiene el país en otras áreas evaluadas por el estudio.

Empresas necesitan capacitación y resultados

Uno de los principales retos está en las micro y pequeñas empresas, que necesitan identificar cómo la inteligencia artificial puede mejorar sus procesos y generar beneficios.

Gómez señaló que no basta con incorporar estas herramientas, sino que las organizaciones deben determinar si realmente les permiten resolver problemas y obtener resultados.

“Las personas necesitan experimentar, necesitan licenciarse y también necesitan identificar cuáles son aquellos casos críticos en donde van a tener un retorno de la inversión”, indicó el investigador.

El especialista también advirtió sobre las necesidades de inversión en infraestructura, alfabetización en inteligencia artificial y formación de habilidades.

Además, señaló que Costa Rica no cuenta con un centro dedicado exclusivamente a investigar esta tecnología, aunque existen instituciones que trabajan en el área.

Otro desafío es llevar a la práctica las acciones contempladas en la estrategia nacional de inteligencia artificial.

El investigador agregó que la ciberseguridad y la protección de datos requieren atención, ante la evolución de las herramientas y los riesgos de ataques informáticos.