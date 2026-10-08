Costa Rica destaca en la élite democrática mundial, pero afronta alertas electorales clave

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El panorama político global atraviesa un periodo de marcada estancación y constante erosión de las libertades fundamentales. Por undécimo año consecutivo, la cantidad de países con deterioros democráticos superó a la de aquellos que lograron avances.

En el 81 % de los indicadores analizados a nivel global no se registraron cambios significativos entre 2020 y 2025, mientras que un 57 % de las naciones sufrió retrocesos en al menos un área de su desempeño institucional. Esta fragilidad política coincide, además, con un pico histórico en el número de conflictos armados activos en el planeta.

Estos datos son arrojados en el informe The Global State of Democracy 2026

En medio de este convulso contexto internacional, Costa Rica se consolida como uno de los referentes democráticos más sólidos del mundo, ubicándose en los puestos de honor de las clasificaciones globales elaboradas por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

Kattia Benavides – Analista Política

Costa Rica en el escenario internacional

El país destaca de forma sobresaliente en el pilar de Representación —que evalúa la efectividad de las elecciones, el parlamento, el sufragio inclusivo y el sistema de partidos políticos—, donde alcanza el tercer lugar del planeta, solo por detrás de Dinamarca y Alemania.

Asimismo, el país mantiene posiciones destacadas en participación cívica, garantías fundamentales y el respeto al orden constitucional.

Para resumir el desempeño costarricense en el contexto global, se destacan las siguientes métricas clave del estudio.

Alertas para el proceso electoral de 2026

Pese a estos puntajes sobresalientes y a que la región de las Américas muestra una posición sólida en espacio cívico y sociedad civil, la investigación enciende señales de advertencia de cara al ambiente político nacional.

El informe advierte que la contienda electoral costarricense se desarrolla en un clima caracterizado por la polarización ideológica, el flujo de desinformación y acusaciones infundadas de fraude, factores que amenazan con erosionar el diálogo democrático y debilitar la confianza pública en el sistema institucional.

El estudio de IDEA Internacional concluye que, en una época dominada por la incertidumbre geopolítica, blindar la confianza en las instituciones electorales y resguardar los espacios cívicos de deliberación constituyen la principal garantía de estabilidad y paz social para Costa Rica.