Costa Rica debuta con victoria en torneo internacional de voleibol

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La selección femenina de voleibol de Costa Rica comenzó con victoria su participación en el “Final Four” centroamericano que se lleva a cabo en Nicaragua.
El equipo nacional venció 3 sets por 1 (19-25, 25-19, 25-20, 25-18) ante Guatemala en el debut de este certamen.
A pesar de iniciar perdiendo, las nacionales lograron reponerse y ganar tres sets al hilo para dejarse la victoria.
Las ticas jugarán este vienes 16 de octubre contra Belice y el sábado lo harán contra Nicaragua. En caso de llegar a la final o al partido por el tercer lugar, se jugará este domingo en el cierre del certamen.