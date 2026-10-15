Costa Rica debuta con victoria en torneo internacional de voleibol

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La selección femenina de voleibol de Costa Rica comenzó con victoria su participación en el “Final Four” centroamericano que se lleva a cabo en Nicaragua.

El equipo nacional venció 3 sets por 1 (19-25, 25-19, 25-20, 25-18) ante Guatemala en el debut de este certamen.

A pesar de iniciar perdiendo, las nacionales lograron reponerse y ganar tres sets al hilo para dejarse la victoria.

Las ticas jugarán este vienes 16 de octubre contra Belice y el sábado lo harán contra Nicaragua. En caso de llegar a la final o al partido por el tercer lugar, se jugará este domingo en el cierre del certamen.