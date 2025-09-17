El Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) brindó una lista actualizada de los países que considera importantes en el tránsito y producción de drogas.

Costa Rica se encuentra incluida en dicho análisis realizado por el país norteamericano.

Para esto se consideraron factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos.

En la lista se encuentran los siguientes países:

Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, República Popular China (RPC), Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Según mencionan, la presencia de los países en la lista no necesariamente refleja que carezcan de iniciativas antidrogas por parte de los gobiernos locales ni que no cooperan con EE. UU..

Destacan que incluso si los gobiernos han implementado medidas rigurosas contra el narcotráfico, los factores geográficos, como aquellos lugares que son rutas o puentes del narcotráfico, pueden justificar su presencia en la lista.

Análisis detallado

Si bien, no se desarrolla un análisis de todos los países (entre esos Costa Rica), hay algunos con un papel mucho más directo en el narco que fueron explicados.

Además, brindaron detalles sobre el impacto y papel de las drogas y la manera en la que se han tomado o no medidas para combatir el narco.

Crisis en Estados Unidos por drogas

“Emergencia nacional”, así describió el Gobierno la situación que viven debido a las drogas.

Destacan que el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas letales a EE. UU. ha generado una crisis de salud pública.

Según datos proporcionados en el informe, la problemática de drogas sigue siendo la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 44 años.

“Más del 40 % de los estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por sobredosis de opioides, y en 2024 Estados Unidos registró un promedio de más de 200 muertes diarias por drogas ilícitas”, informaron.

Ante esto, destacaron que se han asegurado las fronteras con policías y militares para salvaguardar la soberanía del país.

“Por primera vez en cuatro años, nuestra frontera ya no es un filtro abierto para los cárteles del narcotráfico, los traficantes de personas y todos aquellos que quisieran perjudicar a nuestro país”, destacaron.

Destacan que colaboración estrecha con países como México y Canadá han permitido que la situación mejore; sin embargo, falta mucho por mejorar.

Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela

El Gobierno de EE. UU. señala a estos países por haber incumplido, durante los últimos 12 meses, sus obligaciones en relación con los acuerdos internacionales antinarcóticos y de las medidas exigidas por el artículo 489(a)(1) de la FAA.

China: El origen de la Epidemia de Fentanilo

La República Popular China es identificada como la mayor fuente mundial de precursores químicos que alimentan la producción de fentanilo ilícito.

Según los informes, el gobierno chino ha permitido durante mucho tiempo esta producción al subsidiar la exportación de los químicos necesarios y al no impedir que sus empresas los vendan a cárteles criminales conocidos.

Como respuesta a lo que se considera una falta de acción por parte de Pekín, EE. UU. implementó medidas económicas, como un arancel adicional del 20% y la eliminación de un trato libre de impuestos para importaciones de bajo valor, que eran utilizadas para ocultar sustancias ilícitas.

Además del fentanilo, China es también un proveedor importante de químicos para otras drogas sintéticas como los nitazenos y la metanfetamina.

Venezuela: Régimen criminal encabezado por Maduro

Se acusa al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de liderar una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo.

El informe califica al gobierno venezolano como un “régimen criminal del narcotraficante” y reafirma el compromiso de llevar a Maduro y sus cómplices ante la justicia.

Además, se menciona la intención de perseguir y expulsar de Estados Unidos a organizaciones terroristas venezolanas como el Tren de Aragua.

Colombia: Producción récord de cocaína y liderazgo político en la mira

EE. UU. destaca que bajo la presidencia de Gustavo Petro, Colombia ha alcanzado niveles históricos en el cultivo de coca y la producción de cocaína.

El informe critica duramente al gobierno colombiano por no cumplir con sus propias metas de erradicación, que ya habían sido reducidas, socavando así años de cooperación bilateral contra el narcoterrorismo.

Debido a esta situación, Colombia ha sido formalmente señalada por haber incumplido manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas.

Aclaran que esta falla se atribuye exclusivamente al liderazgo político del país, mientras que se reconoce la valentía y habilidad de las instituciones de seguridad y autoridades locales en su lucha contra los grupos criminales.

La designación podría ser reconsiderada si el gobierno colombiano adopta una postura más agresiva en la erradicación de coca y la lucha contra el tráfico de cocaína, en cooperación con Estados Unidos.

Bolivia: Avances positivos, pero con camino largo por recorrer

Bolivia ha mostrado, según EE. UU. avances positivos, aumentando las incautaciones de cocaína y colaborando con las fuerzas del orden estadounidenses para capturar a narcotraficantes.

Según destacan, un ejemplo es el caso de Maximiliano Dávila, el exjefe antidrogas corrupto del país.

No obstante, advierten que Bolivia todavía tiene un largo camino por recorrer para cumplir plenamente con sus compromisos y evitar convertirse en un refugio para los grupos narcotraficantes.

Afganistán: Narcotráfico como fuente de financiamiento para el terrorismo

A pesar de que los talibanes anunciaron una prohibición de las drogas ilegales, Afganistán sigue siendo un actor clave en el suministro de drogas a los mercados internacionales.

Las reservas existentes y la producción continua, especialmente de metanfetamina, mantienen el flujo de narcóticos.

Los ingresos generados por este comercio ilícito son una fuente de financiamiento para grupos criminales transnacionales y terroristas internacionales.

El informe señala que algunos miembros de los talibanes continúan beneficiándose de este negocio, por lo que Afganistán también ha sido designado como un país que ha incumplido manifiestamente sus obligaciones de control de drogas, representando una grave amenaza para la seguridad internacional.

