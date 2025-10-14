De acuerdo con el Sexto Estudio del Impacto de la Inversión Mexicana en Costa Rica, nuestro país cuenta con 100 empresas de capital proveniente de México, las cuales generan más de 12 mil empleos para los costarricenses.

De estos, 26 mil son de forma directa y 94 mil indirectos.

“La inversión de México en Costa Rica refleja el fortalecimiento constante de una relación comercial diversa, complementaria y beneficiosa para ambos países. Nos complace constatar que esta inversión continúa en ascenso, al punto de que el 100% de las empresas consultadas proyectan su permanencia en el país y aumentar el capital humano. Desde CICOMEX celebramos este dinamismo y reafirmamos nuestro deseo de seguir impulsando ese crecimiento conjunto”, expresó Rosa María Morales, presidenta de la Cámara de Industria y Comercio entre Costa Rica y México (CICOMEX).

Además, el 95% de las organizaciones cuentan con planes de crecimiento para los próximos años y tienen ventas que superan los $5.300 millones.

El estudio destaca las industrias de manufactura, servicios, comercios al por mayor y empresas de alojamiento y comida como las actividades económicas en las que se concentran.

Morales señala varios aportes del Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, que llegó a 30 años de vigencia, que benefician a las dos economías.

Impulso al comercio bilateral: El comercio de bienes entre ambos países ha crecido significativamente, generando oportunidades para exportadores e importadores en sectores clave como alimentos, manufactura, dispositivos médicos, tecnología y servicios.

Atracción de inversión extranjera: México se ha consolidado como uno de los principales inversionistas en Costa Rica, contribuyendo a la creación de empleos de calidad y al desarrollo de encadenamientos productivos locales.

Fortalecimiento de la integración regional: Este tratado abrió el camino para la ampliación de la red de acuerdos comerciales de Costa Rica.

En Costa Rica, los principales productos de importación son los vehículos automóviles para transporte de mercancías y medicamentos, mientras que las exportaciones a suelo azteca son jarabes y concentrados para la preparación de bebidas y aceite de palma.