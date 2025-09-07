El Parkour costarricense celebró este fin de semana la definición de sus campeones nacionales 2025, en un evento que demostró el crecimiento sostenido de la disciplina y la pasión de jóvenes y adultos por superar obstáculos con agilidad y creatividad.



Durante el sábado y domingo, las instalaciones del Gimnasio Nacional albergaron la participación de 112 atletas —93 hombres y 19 mujeres— desde los 5 años en adelante. Las competencias se desarrollaron en diversas categorías: Preescolares (5-6 años), AC1 (7-8 años), AC2 (9-10 años), AC3 (11-12 años), AC4 (13-14 años), Juniors (15-16 años) y Séniors (17 años en adelante), donde cada competidor buscó dejar su nombre grabado en la historia del parkour nacional.

Este 2025 marcó un récord de participación, con un crecimiento progresivo desde los inicios del campeonato: 39 atletas en la primera edición, 41 en la segunda, 76 en la tercera y, en esta ocasión, 112 competidores. La Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica, encargada de la organización, destacó el impacto positivo de la disciplina, que transforma el entorno urbano en un espacio de creatividad, destreza y superación personal.