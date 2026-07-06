Costa Rica llevó el espíritu del “Pura Vida” hasta el centro de Madrid, España, con un innovador simulador de olas que busca despertar el interés de los turistas españoles por visitar el país y vivir la experiencia del surf en playas nacionales.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en alianza con la empresa Honna Surf, se desarrolló bajo el concepto “Surfeando el Pura Vida”, donde cientos de personas pudieron practicar surf en un oleaje artificial inspirado en las playas costarricenses, en medio de la intensa ola de calor que atraviesa España.

Costa Rica captura atención de turistas potenciales en España. Foto: ICT.

Como parte de la experiencia, el espacio estuvo ambientado con imágenes y descripciones de destinos como Playa Hermosa, Cocles y Playa Grande, reconocidas por sus condiciones para este deporte, con el propósito de motivar a los visitantes a conocer estos lugares durante sus próximas vacaciones.

Además del simulador, el ICT organizó clases de yoga, actividades de bienestar y presentaciones sobre los principales atractivos turísticos del país dirigidas a clientes de la agencia de viajes Huakai, enfocada en un público joven y aventurero.

Costa Rica captura atención de turistas potenciales en España. Foto: ICT.

“Queremos que los potenciales turistas españoles vivan la experiencia del Pura Vida antes de viajar. Nuestro propósito es antojarlos a venir a Costa Rica y vivir experiencias transformadoras. Estas acciones nos permiten conectar con los jóvenes viajeros europeos que buscan naturaleza, bienestar, deporte, sostenibilidad y vacaciones auténticas”, explicó Angélica Herra, del ICT.

La estrategia promocional también incluyó una alianza con el espacio de bienestar Always Open, en Madrid, donde durante el denominado Mes del Pura Vida se desarrollaron actividades de pilates, atletismo, alimentación saludable, degustaciones de café costarricense y preparación de bebidas saludables.

Costa Rica captura atención de turistas potenciales en España. Foto: ICT.

Adicionalmente, el ICT coordinó una jornada de limpieza y reciclaje de playas en Tarragona, Cataluña, en la que participaron más de 500 estudiantes de 15 centros educativos, acompañada de actividades educativas sobre los océanos y las especies marinas, reforzando así el compromiso de Costa Rica con el turismo sostenible.

Según el Instituto, la colaboración con Always Open, impulsada por la creadora de contenido Sara Baceiredo, permitió alcanzar 1,6 millones de impresiones en redes sociales, fortaleciendo la promoción del destino entre el público español.

Costa Rica captura atención de turistas potenciales en España. Foto: ICT.

España se mantiene como el cuarto mercado emisor de turistas europeos hacia Costa Rica. Durante el primer semestre de 2026, más de 23 mil españoles y alrededor de 220 mil europeos eligieron el país como destino para sus vacaciones, de acuerdo con proyecciones del ICT.