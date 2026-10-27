Costa Rica conoce rival en 16vos del Mundial Sub-15

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La Selección Sub-15 Masculina de Costa Rica entra en la fase decisiva de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026.

La Tricolor se medirá ante Letonia en los dieciseisavos de final de la Liga B este miércoles 28 de octubre a las 2:45 a. m. (hora costarricense).

En caso de avanzar, el combinado patrio disputará los octavos de final el mismo día a las 9:30 a. m. frente al ganador del cruce entre Senegal y Georgia.

El conjunto dirigido por el técnico Luis Carlos Mejías selló su boleto tras una destacada actuación en el Grupo F, donde cosechó 12 puntos gracias a cuatro victorias y solo una derrota.

En esta primera etapa disputada bajo el formato de fútbol 8 contra 8, la escuadra nacional firmó abultadas victorias frente a Curazao (0-17), Filipinas (7-1), Liberia (9-2) y Belice (2-8), sufriendo su único tropiezo ante Marruecos (4-2).

Con un registro de 43 goles a favor y nueve en contra (+34 de gol diferencia), Costa Rica culminó la primera fase como el mejor segundo lugar de los 32 grupos del certamen.

Foto: FCRF

Además, la representación tica se consolidó como la segunda mejor selección de Concacaf —únicamente por detrás de México— y finalizó como el tercer equipo con más anotaciones del mundial, superado solo por Polonia (45) y Rusia (44).

Su rival de turno, Letonia, aseguró la clasificación tras finalizar en la segunda casilla del Grupo I con siete unidades, 14 goles a favor y seis en contra.

En esta etapa de eliminación directa de la Liga B, donde compiten los 32 mejores segundos lugares de la ronda inicial, la Tricolor buscará mantener su contundencia en el área rival para continuar avanzando en territorio azerbaiyano.