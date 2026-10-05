Costa Rica con mala noticia tras triunfo ante Haití

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Costa Rica se ubica en el octavo lugar del ranking de selecciones de Concacaf.

Así lo revela la más reciente publicación de esta confederación, donde los países de México, Estados Unidos y Canadá lideran el “Top” 3.

Tras las derrotas sufridas contra Haití y Curazao en los dos partidos iniciales de Liga de Naciones, la Tricolor bajó de lugares, mientras Honduras y la propia escuadra haitiana.

Así luce el ranking de selecciones en Concacaf.

La “Sele” supera a selecciones como El Salvador, Trinidad y Tobado, Surinam, Curazao y Guatemala.

Las victorias obtenidas esta semana en el torneo del área le dan un respiro al fútbol costarricense, sin embargo, todavía queda mucho por mejorar y así lo aceptan los jugadores, cuerpo técnico y directivos de Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

“Hay que exigir a los jugadores al máximo, comprometerlos con la selección y el que no esté comprometido que no estorbe, que no le haga perder el tiempo a Costa Rica, los futbolistas deben sentir la camiseta”, mencionó el técnico interino, Bryan Ruiz.

El ranking de Concacaf es vital para definir el camino hacia las eliminatorias mundialistas, pues los mejores ubicados se saltan rondas preliminares y disputan menos partidos.

Además, los de mejor ubicación son cabezas de serie a la hora de definir los grupos y eso les da un margen para evitar equipos más complejos.