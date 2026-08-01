Costa Rica completa histórica actuación en racquetbol

La selección masculina de racquetbol de Costa Rica conquistó la medalla de plata por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras caer 2-0 ante México en la gran final.

Rodrigo Montoya abrió la serie con una victoria sobre Gabriel García por 11-6, 12-10 y 11-7. Luego, Eduardo Portillo aseguró el oro para los mexicanos al derrotar a Andrés Acuña en un disputado encuentro que finalizó 11-2, 7-11, 11-5, 10-12 y 11-6.

Con esta presea, Costa Rica cerró una participación histórica en el racquetbol al subir al podio en las siete pruebas del programa.

El resultado más destacado fue la medalla de oro en dobles mixtos conquistada por Larissa Faeth y Andrés Acuña, consolidando a esta disciplina como una de las más exitosas para la delegación nacional en Santo Domingo 2026.