Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Costa Rica recibió durante una semana a 14 representantes de nueve países de América Latina interesados en conocer las políticas y experiencias desarrolladas en el país para fortalecer los derechos, la autonomía y la vida independiente de las personas en situación de discapacidad.

La experiencia se desarrolló como parte del seguimiento del Curso del Tercer País sobre el Empoderamiento de Personas con Discapacidad y el Mejoramiento del Apoyo Nacional para la Vida Independiente, impulsado por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Foto: cortesía.

Participantes de Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay conocieron programas relacionados con autonomía personal, asistencia personal, productos de apoyo, salvaguardias y turismo accesible.

Una experiencia que se comparte

Durante las actividades, los representantes también conocieron proyectos desarrollados en Pérez Zeledón, donde tuvieron contacto con organizaciones como Asociación Quetzal, ADEINVI y Centro Morpho, vinculadas con la asistencia personal y los Centros de Vida Independiente. Además, conocieron el trabajo de Coopesuperación en materia de inclusión laboral.

Foto: cortesía.

Paula Arias Artavia, jefa de la Sede Regional Brunca de CONAPDIS, destacó que el intercambio permite mostrar tanto los avances como las dificultades que ha enfrentado Costa Rica en este proceso.

“Costa Rica y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad somos un punto de referencia para los países principalmente de América Latina en todo lo alcanzado”, señaló Arias.

Foto: cortesía.

Desde Uruguay, Augusto Lotito Ramos, representante del Instituto Nacional de Discapacidad, destacó la experiencia costarricense en áreas como vida independiente y asistencia personal.

“Están varias décadas un poco adelante de los procesos que tenemos a nivel latinoamericano”, afirmó.

“Nada para nosotros sin nostros”

Uno de los principales ejes abordados durante el curso fue la participación directa de las personas con discapacidad en las decisiones que afectan sus vidas.

Foto: cortesía.

El enfoque busca ir más allá de la prestación de servicios y reconocer la capacidad de decisión y autonomía de cada persona. Para CONAPDIS, esto implica construir los procesos “con, por y para las personas con discapacidad”.

Los participantes también analizaron desafíos que persisten en la región, entre ellos el acceso al transporte público, la educación, el empleo, la accesibilidad y la participación social.

La cooperación entre Costa Rica y Japón en esta materia se remonta a 1979. Según JICA, desde entonces se han desarrollado programas de capacitación, envío de voluntarios y proyectos técnicos que también contribuyeron al fortalecimiento del movimiento de vida independiente en el país.

Foto: cortesía.

Uno de esos procesos fue el Proyecto Kàloie, desarrollado en la Región Brunca, que impulsó el empoderamiento y la participación de las personas con discapacidad.

Tomohide Cho, coordinador de Cooperación Técnica de JICA Costa Rica, resumió uno de los principios centrales del modelo: “La filosofía de vida independiente es que las personas en situación de discapacidad toman sus propias decisiones y tienen su propio proyecto de vida”.

Los participantes regresarán a sus países con herramientas y experiencias para revisar y fortalecer sus propios planes de acción. Según JICA, en las diferentes etapas de este proceso de formación ya han participado 66 personas provenientes de países latinoamericanos.