Costa Rica clasifica al Mundial Sub-20 sufriendo ante Haití

La Selección Nacional Sub-20 selló su clasificación a la Copa Mundial Sub-20, Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, tras vencer por penales a su similar de Haití después de igualar a un gol.

La primera mitad comenzó con un equipo haitiano intenso y encontrando espacios en la zaga nacional, especialmente por los costados.

El asedio de los caribeños dio frutos al minuto 9’ con un gol de gran factura anotado por el ariete Clavens Exantus, quien se giró y remató potente para vencer al guardameta Ian O’Rourke.

Fue el mismo Exantus quien encontró más opciones para complicar a la escuadra nacional, moviéndose entre líneas y combinándose con Franco Celestin por derecha y recibiendo balones desde la izquierda cortesía del habilidoso Emerson Laissé.

Pese a los constantes ataques de Haití, Costa Rica equiparó hacia el cierre del primer tiempo, pero con poca contundencia para finalizar jugadas en el área rival.

Para la segunda mitad, el estratega Randall Row intentó retomar el rumbo con el ingreso de Dax Palmer y David Garro. Con las variantes, “La Sele” creció en el juego y propició un penal, el cual se tradujo en anotación gracias al cobro de Yherlan Sosa al minuto 55’ del complemento.

Posterior al empate, la escuadra haitiana retomó el control y los embates contra la zaga tica principalmente por las bandas, en donde se debió emplear a fondo O’Rourke para mantener el empate.

La falta de definición de los caribeños benefició a Costa Rica, escuadra que se vio sobrepasada en el medio y descuidó las bandas ante los ataques de la ofensiva rival.

Pese a mejorar y buscar opciones de táctica fijo, incluido un remate desde tiro libre de Dax Palmer, la “Tricolor” no pudo romper el empate en los 90 minutos y ambas escuadras debieron continuar el desgaste en tiempo extra.

En el primer tiempo extra, Haití demostró su gran despliegue físico y continuó el dominio de la posesión, arma con la cual encerraron a los ticos en su zona; sin embargo, con escasa profundidad en el frente de ataque.

Costa Rica intentó contragolpear sin éxito, con trazos largos sin destinatario y con el arco muy lejos de los hombres que recuperaban la pelota.

Cerca del minuto 101’, Dax Palmer tuvo una ocasión clara tras recibir un balón al frente del área haitiana. El volante intentó enganchar pese a tener vía libre hacia el arco, la pasó a su compañero quien terminó cediendo el balón a un contrincante.

El aspecto físico afectó a los nacionales, quienes exhibieron gran desgaste tras ir detrás del balón mientras los rivales monopolizaron la propiedad de la pelota.

En el segundo tiempo extra, Dax Palmer comandó los escasos instantes de Costa Rica con la pelota, el mediocampista del Alcorcón condujo la pelota desde el mediocampo, regateó a dos rivales, aunque no pudo superar al último defensor quien obstaculizaba su visión del arco.

El desgaste físico provocó dolencias e inclusive una visible molestia del arquero Ian O’Rourke, quien se reincorporó cojeando. Por su parte, Gabriel Sibaja terminó lesionado y lejos de contactar el balón con una notable incapacidad física.

La selección haitiana por poco sentencia el resultado en tiempo de reposición, sin embargo, no pudo concretar pese a la superioridad ofensiva mostrada ante los ticos. Tras 120 minutos, el duelo se definió desde los once pasos con victoria patria 5-3.