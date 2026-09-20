Costa Rica cierra Grand Prix de Cali con 21 medallas

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La selección costarricense de paratletismo firmó una actuación histórica en el World Para Athletics Grand Prix de Santiago de Cali, Colombia, al conquistar un total de 21 medallas.

Con una delegación integrada por tan solo ocho deportistas, el equipo patrio cosechó 3 preseas de oro, 10 de plata y 8 de bronce en la competición continental.

El velocista Sherman Guity lideró la representación tica al adjudicarse dos metales dorados en las finales de 100 metros planos (con marca de 10.64 segundos) y 200 metros planos dentro de la categoría T64.

Con estos triunfos, Guity dio por cerrada su temporada 2026 para enfocar su preparación en el Campeonato Mundial de Tashkent y los Juegos Parapanamericanos de Lima en 2027.

Asimismo, el joven Dalessandro Abarca, de 17 años, figuró como la gran revelación al conseguir la medalla de bronce e imponer un nuevo récord de América en lanzamiento de jabalina (35.98 metros), sumado a otro bronce y récords nacionales en impulsión de bala (9.55 metros).

Dalessandro Abarca (Foto: Comité Paralímpico Nacional)

La tercera presea dorada de la delegación fue obra de Daniel Fajardo en los 800 metros triciclos, atleta que además sumó dos medallas de plata en las pruebas de 100 y 400 metros.

El medallero nacional se completó con los destacados aportes de Laurens Molina, Melissa Calvo y Sophia Orozco (cada uno con dos platas y un bronce), Amalia Ortuño (plata en lanzamiento de disco) y María José Martínez (tres medallas de bronce).

La competencia internacional se llevó a cabo en el Estadio Pedro Grajales con la participación de 340 para atletas procedentes de 25 naciones. Tras sellar esta brillante participación en territorio colombiano, la delegación tica regresará a Costa Rica este lunes 21 de septiembre a las 11:45 p.m.