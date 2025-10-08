Costa Rica cerrará el 2025 con una economía estable y perspectivas positivas, impulsada por indicadores macroeconómicos sólidos y mayor confianza en los mercados.

Sin embargo, la nación mantiene deudas importantes en infraestructura, seguridad y educación, que deben ser abordadas para sostener el crecimiento y desarrollo a largo plazo.

Aunque el país experimenta un entorno de confianza sostenido y sus reservas internacionales están fortalecidas, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) señala que esta estabilidad debe transformarse urgentemente en bienestar y oportunidades para la población.

La inversión en infraestructura, educación y seguridad es clave para que el crecimiento se traduzca en progreso social.

Impulsores de la Estabilidad

El análisis de la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) de la UNED destaca que la solidez económica está respaldada por:

Dinamismo Exportador y Zonas Francas: El régimen de zona franca y el perfeccionamiento activo han sido los principales motores del crecimiento. La expectativa positiva se sustenta en un mayor dinamismo de las exportaciones, especialmente de dispositivos médicos. No obstante, este desempeño quedaría supeditado a que el principal socio comercial no imponga barreras comerciales.

Política Monetaria Prudente: El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta estabilidad en las tasas de interés y el tipo de cambio. El Banco Central ha mantenido la Tasa de Política Monetaria (TPM) en niveles estables y podría reducirla ligeramente para incentivar la inversión y estimular el consumo interno.

Inflación y Tipo de Cambio Bajo Control: La tendencia apunta a un cierre de año estable, sin presiones inflacionarias ni cambiarias. La inflación proyectada se sitúa en torno al 0,2%, siendo una de las más bajas de la región. El tipo de cambio se ha mantenido cercano a los ₡500 por dólar y se proyecta que se conserve en ese rango.

Contexto Internacional Favorable: La disminución de las tensiones geopolíticas y una mayor estabilidad en los mercados internacionales han evitado aumentos en el precio del petróleo y posibles shocks externos, brindando un panorama más predecible para el cierre del año.

El Reto pendiente

Pese al balance macroeconómico positivo, el director de la ECA, Federico Quesada Chaves, subrayó que el país debe atender urgentemente varios retos estructurales para consolidar un crecimiento sostenible y equitativo:

Infraestructura Deficiente: Limita la competitividad del país y el transporte de mercancías hacia los principales puertos y aeropuertos.

Problemas de Seguridad: Afectan directamente la atracción de inversión extranjera directa y el turismo.

Brechas en Educación: Es crucial mejorar la incorporación de nuevas tecnologías y la formación de talento humano especializado.

Seguridad Alimentaria: Requiere mayor apoyo tecnológico e innovación en el sector agropecuario.

El análisis de la UNED concluye que la prioridad para los próximos años debe ser traducir el crecimiento en empleo, equidad y progreso sostenible. Costa Rica tiene la oportunidad de consolidar su crecimiento, pero esto depende de avanzar en las reformas estructurales necesarias para mejorar la calidad de vida de su población.