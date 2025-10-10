El Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, manifestó su satisfacción por el reconocimiento internacional otorgado a la líder venezolana María Corina Machado, quien recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025.

Machado fue distinguida por su labor en defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y su papel en la búsqueda de soluciones pacíficas frente a la crisis política y social de Venezuela.

De acuerdo con el anuncio oficial, el galardón resalta el liderazgo y la firmeza de la dirigente opositora, así como su llamado constante al diálogo, la justicia y la protección de las libertades fundamentales.

“Este galardón representa un paso significativo en el camino de la restauración de la democracia en Venezuela y una inspiración para todos los que anhelan gobiernos justos, transparentes y respetuosos de los derechos de sus ciudadanos”, resaltó el mensaje.

Costa Rica reiteró, además, su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la defensa de la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos en la región.