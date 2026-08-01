Costa Rica camina hacia Cartago: Postales de la Romería 2026

Así se vive la fe rumbo hacia la Basílica de los Ángeles


Algunos hacen la ruta descalzos como promesa o petición.


Así recibe la casa de “La Negrita” a todos sus fieles.


Grupo Extra le acompaña en sus pasos de fe.


Una tradición que se hereda: Familias dicen presente en la caminata.


El agua bendita es un elemento primordial para los romeros.