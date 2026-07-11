Costa Rica cambia lo que la ciencia sabía sobre los insectos del planeta

Aunque la ciencia estimaba que existían cerca de seis millones de especies de insectos, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) realizado en Guanacaste incrementó esta estimación a 20 millones, con la posibilidad de alcanzar incluso los 40 millones de especies a nivel global.

Este hallazgo consolida a Costa Rica como un referente mundial y un “laboratorio vivo” para la conservación de la biodiversidad. La investigación es el fruto de más de 34 años de trabajo continúo liderado por los doctores Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, junto a un equipo de parataxónomos locales.

Los datos son contundentes

Se estima que entre el 93% y el 97% de las especies de insectos de la Tierra aún no han sido descritas por la ciencia. Esto significa que la mayoría de la biodiversidad del planeta permanece en el anonimato, cumpliendo funciones ecológicas vitales sin que el ser humano haya logrado saber que existen.

“Este hallazgo representa un llamado a fortalecer los esfuerzos por descubrir, comprender y conservar la biodiversidad del planeta, especialmente en un contexto de crecientes presiones ambientales”, enfatizó Alejandro Masís, director del Área de Conservación Guanacaste.

El éxito de esta investigación global radica en la cantidad de información generada en el Área de Conservación Guanacaste. Esta zona no es un área protegida común; ha pasado por un proceso riguroso de restauración ecológica desde que en los años 80 gran parte de su territorio estaba destinado a la ganadería.

La investigación se sustentó en el análisis de más de 1,6 millones de especímenes recolectados con técnicas que van desde las tradicionales trampas Malaise hasta programas de crianza de orugas. Sin embargo, el salto cualitativo lo dio el método genético conocido como “código de barras de ADN”.

“El método revolucionario es el método genético precisamente, que es lo que introduce un salto cuantitativo y cualitativo en la capacidad humana para discriminar volúmenes gigantescos de especímenes y llegar a datos masivos” detalló Gustavo Induni, coordinador de investigación en el SINAC.

Un activo bajo amenaza

Costa Rica invierte apenas el 0,29% de su Producto Interno Bruto (PIB) en investigación, situándose en el último lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en este rubro.

La urgencia de aumentar esta inversión es vital frente a amenazas como el cambio climático y los incendios forestales.

“Es peligroso que con un incendio perdamos una buena parte o todo lo que ha costado 40 años de restauración en el caso de Guanacaste y toda la información que hay ahí, ni siquiera llegáramos a saber que hay ni mucho menos para que puede servirnos como seres humanos”, indicó Induni. El mensaje de este estudio es claro: conservar la naturaleza no es solo proteger las especies que ya conocemos, sino cuidar toda la riqueza que aún desconocemos.



Pared de especies para estudio.