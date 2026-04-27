Costa Rica realizó un giro en el enfoque del modelo de negocio del país en el sector de semiconductores, al pasar del ensamblaje y empaquetado de chips por medio de empresas como Intel y Qorvo a procesos más especializados como el diseño, la manufactura y la validación de los productos.

Actualmente, la industria cuenta con 13 empresas que operan en el país, como Applied Materials, Teradyne, Samtec, Briskheat, Rydev y Siemens, de acuerdo con el informe Promoción y desarrollo del ecosistema de semiconductores en Costa Rica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Muchas de ellas están en el área de diseño, investigación y desarrollo, entonces se registran exportaciones de servicios. Teníamos a Intel y Qorvo, asociados con el trabajo back-end de la industria de semiconductores. Este año lo que vamos a ver son las últimas exportaciones de Intel de chips, por el traslado de esa parte de la empresa a Asia.

Este informe nos permite expandir este sector para Costa Rica, tanto la inversión como las exportaciones en servicios y en los diferentes componentes”, indicó Indiana Trejos, viceministra de Comercio Exterior (Comex).

La industria ganó impulso en la década de 1990. La producción del sector llegó a un máximo de $794 millones en 2012; sin embargo, su desempeño ha estado ligado en gran parte a Intel.

Tras su primera salida de la planta de ensamblaje y prueba, la cifra bajó a $130 millones en 2015. “La tendencia sugiere que la diversificación y la entrada de más empresas en el mercado de semiconductores podría ayudar a fortalecer la sostenibilidad de la industria doméstica en Costa Rica”, detalla el documento.

El valor agregado en las exportaciones de bienes electrónicos fue de ¢44 mil millones en 2022. Esto corresponde a la utilidad adicional que adquiere un bien o servicio al ser transformado durante el proceso productivo, superando el costo de los insumos utilizados.

La OCDE advierte que la industria ha perdido dinamismo ante el crecimiento exponencial de los dispositivos médicos en la economía nacional.

“El escaso crecimiento en el valor agregado podría estar acompañado de retos que enfrentan las empresas a nivel de innovación y competitividad en Costa Rica. La contribución del sector de bienes electrónicos al valor agregado se ha rezagado por detrás de los dispositivos médicos”, agrega la OCDE.

Trejos destaca que, de cara al futuro y a la próxima administración, se debe materializar aún más la coordinación entre los actores institucionales, la academia y el sector privado para mejorar el desarrollo de la industria de semiconductores, al igual que enfrentar problemas en la infraestructura de transporte, logística y energética del país.

El sector genera cerca de 5 mil empleos, de acuerdo con cifras compartidas con el Comex. En contraste, la industria médica supera los 40 mil trabajadores.

Recomendaciones

Cadenas de valor

• Facilitar el comercio por medio de la mejora del proceso de registro de productos peligrosos, la modernización del sistema aduanero electrónico y la expansión de los sistemas de escaneo digital.

• Promover la innovación y la transferencia, potenciando el papel de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, aprovechando el Sistema de Banca para el Desarrollo y mejorando las capacidades administrativas para la propiedad intelectual.

• Reducir las cargas administrativas para los creadores de negocios y apoyar a las empresas emergentes (startups) y emprendedores, a través de fondos de coinversión, servicios de asesoría y plataformas para la vinculación con inversionistas.

Educación

• Mejorar la coordinación entre el gobierno, la industria y la academia para alinear mejor la política educativa con las necesidades del sector.

• Agilizar el proceso de actualización de los currículos en las universidades e instituciones de formación técnica.

• Invertir en talento promoviendo las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en todos los niveles educativos, incluyendo la expansión del acceso a colegios científicos y técnicos.

• Abordar las altas tasas de deserción en la educación universitaria, ampliando el apoyo a las mujeres y estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos.

• Continuar los esfuerzos para mejorar las habilidades en el idioma inglés en la fuerza laboral.

• Apoyar el desarrollo de los docentes e instructores para que se mantengan al día con los avances de la industria.

Atracción de talento

• Simplificar los procedimientos de visas dedicadas para atraer talento a la industria de semiconductores y otras de alta tecnología.

• Retener el talento altamente calificado mediante mayores esfuerzos para apoyar la innovación y el emprendimiento en el ecosistema.

• Atraer talento promocionando a Costa Rica como un destino favorable para el empleo y facilitando su integración al mercado laboral.

Infraestructura

• Invertir en infraestructura de transporte y logística, especialmente en carreteras y en la capacidad de carga en los principales puertos y aeropuertos.

• Proporcionar energía verde a precios competitivos y asegurar que la infraestructura de energía y agua sea sostenible.

• Incentivar la participación industrial en la producción eléctrica descentralizada y el tratamiento de aguas residuales.



Fuente: OCDE