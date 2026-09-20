Costa Rica busca una voz para llevar la ciencia a un escenario iberoamericano

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Quedan pocos días para que estudiantes, investigadores, académicos y profesionales vinculados con la ciencia y la tecnología puedan postularse a Solo de Ciencia Costa Rica 2026, un certamen que busca llevar el conocimiento científico al público mediante monólogos creativos y entretenidos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre de 2026 y la persona ganadora tendrá la oportunidad de representar a Costa Rica en la IV Final Iberoamericana de Solo de Ciencia, que se realizará en noviembre en San José.

El concurso nacional es organizado por la Red Española-Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología (RECIT), con el apoyo de la Embajada de España en Costa Rica, el Centro Cultural de España en Costa Rica y la UNESCO.

Foto: cortesía.

La actividad busca que las personas participantes transformen conocimientos científicos en presentaciones capaces de explicar temas complejos de una manera clara y accesible para diferentes públicos.

Además de competir por un espacio en la final iberoamericana, quienes participen podrán fortalecer sus habilidades de comunicación científica, establecer contactos con profesionales de distintas áreas y formar parte de una red dedicada a promover la cultura científica.

La final internacional contará con representantes de Chile, Ecuador, España, México, Perú y Costa Rica.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, costarricenses o residentes en Costa Rica, que actualmente estudien o trabajen en áreas relacionadas con la ciencia o la tecnología. También pueden participar docentes preuniversitarios especializados en ciencias.

Los profesionales de medios de comunicación y de artes escénicas no pueden participar en el certamen.

Estos son los requisitos

Las personas interesadas deberán preparar un video en español de máximo tres minutos , basado en un tema científico o tecnológico.

, basado en un tema científico o tecnológico. El monólogo debe ser completamente inédito y grabarse sin edición ni efectos especiales. No se permite utilizar presentaciones de PowerPoint ni dispositivos electrónicos, aunque sí se contempla el uso limitado de materiales de apoyo portátiles.

El video puede enviarse en formatos como .AVI, .FLV, .MOV, .MP4, .OGG, .WAV, .WEBM o .WMV y no debe superar los 75 MB .

. Además, el monólogo no puede haber sido presentado anteriormente en actividades presenciales ni publicado en internet.

Foto: cortesía.

¿Cómo enviar la postulación?

Las candidaturas deben enviarse antes del 24 de septiembre de 2026 al correo [email protected], con el asunto “Solo de Ciencia Costa Rica 2026”.

El mensaje debe incluir:

Currículum vitae.

Nombre completo.

Institución o afiliación.

Área de investigación, trabajo o estudio.

Tema general del monólogo.

Archivo de video o un enlace para descargarlo mediante WeTransfer o algún servicio de almacenamiento en la nube.

La persona seleccionada en Costa Rica participará en la actividad nacional del 6 de octubre y tendrá la oportunidad de representar al país posteriormente en la final iberoamericana de noviembre, cuya sede será San José.