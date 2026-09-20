Costa Rica busca una voz para llevar la ciencia a un escenario iberoamericano

Últimos días para participar en certamen de monólogos

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Quedan pocos días para que estudiantes, investigadores, académicos y profesionales vinculados con la ciencia y la tecnología puedan postularse a Solo de Ciencia Costa Rica 2026, un certamen que busca llevar el conocimiento científico al público mediante monólogos creativos y entretenidos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre de 2026 y la persona ganadora tendrá la oportunidad de representar a Costa Rica en la IV Final Iberoamericana de Solo de Ciencia, que se realizará en noviembre en San José.

El concurso nacional es organizado por la Red Española-Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología (RECIT), con el apoyo de la Embajada de España en Costa Rica, el Centro Cultural de España en Costa Rica y la UNESCO.

Foto: cortesía.

La actividad busca que las personas participantes transformen conocimientos científicos en presentaciones capaces de explicar temas complejos de una manera clara y accesible para diferentes públicos.

Además de competir por un espacio en la final iberoamericana, quienes participen podrán fortalecer sus habilidades de comunicación científica, establecer contactos con profesionales de distintas áreas y formar parte de una red dedicada a promover la cultura científica.

La final internacional contará con representantes de Chile, Ecuador, España, México, Perú y Costa Rica.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, costarricenses o residentes en Costa Rica, que actualmente estudien o trabajen en áreas relacionadas con la ciencia o la tecnología. También pueden participar docentes preuniversitarios especializados en ciencias.

Los profesionales de medios de comunicación y de artes escénicas no pueden participar en el certamen.

Estos son los requisitos

  • Las personas interesadas deberán preparar un video en español de máximo tres minutos, basado en un tema científico o tecnológico.
  • El monólogo debe ser completamente inédito y grabarse sin edición ni efectos especiales. No se permite utilizar presentaciones de PowerPoint ni dispositivos electrónicos, aunque sí se contempla el uso limitado de materiales de apoyo portátiles.
  • El video puede enviarse en formatos como .AVI, .FLV, .MOV, .MP4, .OGG, .WAV, .WEBM o .WMV y no debe superar los 75 MB.
  • Además, el monólogo no puede haber sido presentado anteriormente en actividades presenciales ni publicado en internet.
Foto: cortesía.

¿Cómo enviar la postulación?

Las candidaturas deben enviarse antes del 24 de septiembre de 2026 al correo [email protected], con el asunto “Solo de Ciencia Costa Rica 2026”.

El mensaje debe incluir:

  • Currículum vitae.
  • Nombre completo.
  • Institución o afiliación.
  • Área de investigación, trabajo o estudio.
  • Tema general del monólogo.
  • Archivo de video o un enlace para descargarlo mediante WeTransfer o algún servicio de almacenamiento en la nube.

La persona seleccionada en Costa Rica participará en la actividad nacional del 6 de octubre y tendrá la oportunidad de representar al país posteriormente en la final iberoamericana de noviembre, cuya sede será San José.