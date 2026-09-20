Costa Rica busca una voz para llevar la ciencia a un escenario iberoamericano

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Quedan pocos días para que estudiantes, investigadores, académicos y profesionales vinculados con la ciencia y la tecnología puedan postularse a Solo de Ciencia Costa Rica 2026, un certamen que busca llevar el conocimiento científico al público mediante monólogos creativos y entretenidos.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre de 2026 y la persona ganadora tendrá la oportunidad de representar a Costa Rica en la IV Final Iberoamericana de Solo de Ciencia, que se realizará en noviembre en San José.
El concurso nacional es organizado por la Red Española-Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología (RECIT), con el apoyo de la Embajada de España en Costa Rica, el Centro Cultural de España en Costa Rica y la UNESCO.
La actividad busca que las personas participantes transformen conocimientos científicos en presentaciones capaces de explicar temas complejos de una manera clara y accesible para diferentes públicos.
Además de competir por un espacio en la final iberoamericana, quienes participen podrán fortalecer sus habilidades de comunicación científica, establecer contactos con profesionales de distintas áreas y formar parte de una red dedicada a promover la cultura científica.
La final internacional contará con representantes de Chile, Ecuador, España, México, Perú y Costa Rica.
La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, costarricenses o residentes en Costa Rica, que actualmente estudien o trabajen en áreas relacionadas con la ciencia o la tecnología. También pueden participar docentes preuniversitarios especializados en ciencias.
Los profesionales de medios de comunicación y de artes escénicas no pueden participar en el certamen.
Las candidaturas deben enviarse antes del 24 de septiembre de 2026 al correo [email protected], con el asunto “Solo de Ciencia Costa Rica 2026”.
El mensaje debe incluir:
La persona seleccionada en Costa Rica participará en la actividad nacional del 6 de octubre y tendrá la oportunidad de representar al país posteriormente en la final iberoamericana de noviembre, cuya sede será San José.