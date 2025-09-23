Costa Rica busca expandir los mercados de exportaciones de productos como la carne de res o la miel de abeja y pone la mira en la Unión Europea para recibir los productos costarricenses.

Así lo confirmó el ministro de agricultura, Víctor Carvajal, en entrevista a Diario Extra, mientras se organizaba una serie de charlas sobre los requisitos para el ingreso de alimentos de origen animal en el Viejo Continente.

“Para nosotros la prioridad es, obviamente, poder cumplir con todas las disposiciones que tienen en Europa para recibir productos de origen animal y de esa manera poder exportar, por ejemplo, carne u otros productos derivados de animales al mercado europeo que tenemos por ahí posibilidades de hacerlo dado el acuerdo comercial que hay”, indicó el jerarca.

Además, resalto el valor de tener a los expertos en la materia regulatoria en el país para evacuar las dudas o consultas y acelerar el camino para aumentar la cantidad de alimentas que el país le brinda a la Unión Europea.

Asier Pagazaurtundua, representante de la Comisión Europea, señaló que hay un conjunto de requerimientos que exigen ciertos niveles en cuanto a la salud animal, seguridad alimentaria y manejo de residuos.

“La idea es intercambiar buenas prácticas y apoyar a Costa Rica sobre estos productos, abrir otras puertas también. Costa Rica es el segundo socio comercial en Centroamérica de la Unión Europea. Es una relación muy exitosa”, agregó Pierre Lempereur, embajador de la UE en Costa Rica.

Los delegados destacaron el valor de Costa Rica, citando que nuestro país fue la primera exportación de café libre de deforestación, al igual que la calidad en frutas frescas como el banano y piña que lideran los envíos de alimentos.

Requisitos

Luis Matamoros, director del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), comentó que, para lograr la apertura de productos en Europa, se exige que las autoridades locales tengan controles robustos para tener la confianza necesaria para el ingreso de los alimentos.

“Desde inspeccionar las fincas hasta transporte, plantas de procesamiento, los establecimientos donde se almacenan, inclusive, el tema de la de certificar las exportaciones. Evidentemente ese rol está en el ámbito de competencia de Senasa”, detalló.

También, destacó que la institución se encarga de garantizar la inocuidad de los alimentos, supervisar el programa de residuos, el cual debe abarcar la revisión de contaminantes ambientales, de medicamentos o pesticidas, al igual que la prevención en las enfermedades de los animales.

Víctor Carvajal Ministro de Agricultura “Costa Rica es un mercado caracterizado por productos de alta calidad, al igual que Europa es un mercado que demanda calidad, creo que podríamos también tener ahí una importante sinergia de crecimiento y ambos tenemos una visión importante de sostenibilidad”.