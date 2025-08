Nuevamente nuestro país se encuentra ante el incómodo espejo de sus promesas incumplidas. La meta de convertirnos en una nación bilingüe para el año 2040, presentada con bombos y platillos durante la administración de Carlos Alvarado, se revela hoy como lo que muchos sospechábamos desde el inicio: una aspiración más ambiciosa que realista, víctima de la improvisación y la falta de visión integral que caracteriza la gestión pública costarricense.

Las declaraciones recientes de Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR, no dejan lugar a dudas: “Estamos lejos de cumplir la meta del 2040”. Con solo tres a cinco horas semanales de inglés en la mayoría de los centros educativos públicos, mientras los colegios bilingües dedican 14 horas, es imposible hablar seriamente de formar ciudadanos competentes en un segundo idioma.

Los números no mienten: apenas el 40% de estudiantes universitarios alcanza el perfil de salida esperado, y en secundaria, solo los colegios experimentales y secciones bilingües logran que el 65% de sus alumnos cumpla con el nivel B1 o B2.

Esta debacle del bilingüismo no es un caso aislado, sino un síntoma más de la crisis educativa estructural que atraviesa el país. Los datos son alarmantes y confirman una tendencia preocupante: Costa Rica enfrenta la peor crisis educativa de toda su historia. El país presenta la mayor pérdida de aprendizajes entre las naciones latinoamericanas, con un rezago de dos años completos debido al impacto combinado de huelgas, pandemia y deficiencias sistémicas.

La deserción escolar refleja la magnitud del problema. En 2023 se registró un aumento del 142% en adolescentes de 15 a 17 años fuera del sistema educativo, mientras que 22.000 estudiantes abandonaron las aulas en ese mismo año. Estas cifras representan más que estadísticas frías: son miles de jóvenes costarricenses condenados a un futuro de oportunidades limitadas en un mundo cada vez más competitivo y globalizado.

El dominio del inglés no es un capricho académico; es una herramienta fundamental para la movilidad social y el desarrollo profesional. En un país que aspira a ser centro de servicios especializados y tecnología, privar a nuestros jóvenes de esta competencia básica equivale a cerrarles las puertas del futuro.

Las empresas multinacionales, el sector turístico de alto valor agregado y las oportunidades de estudios superiores requieren profesionales bilingües. Sin esta formación, perpetuamos un modelo de exclusión que condena a las nuevas generaciones a empleos de baja remuneración. Lo más grave es la ausencia de una respuesta contundente por parte de las autoridades. El MEP continúa operando con recursos insuficientes, metodologías obsoletas y una infraestructura tecnológica precaria. Entre el 75% y 80% de los docentes provienen de universidades privadas, muchas de las cuales no cuentan con los estándares necesarios para formar educadores competentes en lenguas extranjeras. La falta de materiales didácticos adecuados y la escasa capacitación docente completan un panorama desalentador.

Costa Rica no puede permitirse seguir improvisando en educación. La meta del bilingüismo requiere una inversión significativa, planificación a largo plazo y un compromiso político que trascienda administraciones. Es urgente aumentar la carga horaria de inglés a un mínimo de 10 horas semanales en todos los centros educativos, invertir en tecnología educativa, capacitar masivamente a los docentes y crear alianzas estratégicas entre universidades públicas y el MEP.

El fracaso del plan “Hacia la Costa Rica Bilingüe” no debe ser una nota al pie en la historia de nuestras frustraciones nacionales. Debe convertirse en un llamado de atención para que las autoridades entiendan que en educación no hay espacio para la mediocridad ni el voluntarismo. Nuestros jóvenes merecen un sistema educativo que los prepare para competir globalmente, no uno que los condene al subdesarrollo.