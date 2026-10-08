Costa Rica aparece en un registro que Messi no pudo completar

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Lionel Messi terminó su carrera con la Selección de Argentina dejando una particular cuenta pendiente: Costa Rica es una de las selecciones a las que nunca pudo marcarle un gol.

La historia entre Messi y la Tricolor comenzó en 2010, cuando Argentina se enfrentó a Costa Rica en San Juan. La Albiceleste ganó 3-2, pero el entonces joven atacante no participó en el encuentro.

Un año después llegó el único cruce en suelo costarricense. El 29 de marzo de 2011, Argentina visitó el Estadio Nacional para disputar un amistoso ante la Tricolor. Messi fue convocado, pero permaneció en el banquillo y no ingresó al terreno de juego. El partido terminó 0-0.

La ausencia del astro argentino generó molestia entre los aficionados que esperaban verlo en acción. Sin embargo, meses más tarde sí tendría la oportunidad de medirse contra Costa Rica.

El 11 de julio de 2011, durante la Copa América disputada en Argentina, Messi fue titular frente a la Sele en Córdoba. Costa Rica participó en aquel torneo con una selección Sub-23, pero eso no impidió que el argentino tuviera protagonismo.

Argentina se impuso 3-0 con dos goles de Sergio Agüero y uno de Ángel Di María. Messi no consiguió marcar, aunque tuvo una participación importante al registrar dos asistencias.

Ese terminó siendo el único partido que Messi disputó contra Costa Rica con la selección mayor argentina.

El último capítulo se escribió en marzo de 2024. Argentina enfrentó nuevamente a la Tricolor en el Coliseo de Los Ángeles y ganó 3-1. Messi había sido convocado para aquella gira, pero no pudo incorporarse debido a una lesión muscular que sufrió con el Inter Miami.

Así, desde su debut con la selección mayor, Messi estuvo relacionado con cuatro enfrentamientos de Argentina ante Costa Rica, pero solamente disputó uno. En esos 90 minutos no pudo marcar y su registro quedó en una victoria, dos asistencias y cero goles.

Costa Rica, por lo tanto, se convirtió en una de las selecciones que Messi enfrentó sin conseguir perforar su portería.

Las selecciones a las que Messi nunca les marcó

De acuerdo con los registros de sus 207 partidos con Argentina, Messi enfrentó a 63 selecciones diferentes y consiguió marcarle a 45. Frente a otras 18 nunca pudo convertir.

La lista es:

Bélgica

Grecia

Hungría

Inglaterra

Irlanda

Italia

Noruega

Polonia

Rumania

Rusia

Suecia

Qatar

Corea del Sur

Japón

Costa Rica

Puerto Rico

Trinidad y Tobago

Mauritania

Pese a su impresionante registro goleador con Argentina, con 125 tantos al cierre de su carrera internacional, Costa Rica quedó como una de esas selecciones que lograron mantener al astro argentino sin celebrar un gol en su contra.