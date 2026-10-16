Costa Rica anuncia fogueos de lujo en Sudamérica

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Selección de Costa Rica afrontará dos exigentes desafíos internacionales durante la ventana internacional FIFA de noviembre.

La Tricolor medirá fuerzas ante Ecuador y Argentina, calificadas como las dos mejores selecciones de la pasada eliminatoria sudamericana.

El primer compromiso de la Sele está programado para el 13 de noviembre ante Ecuador en la ciudad de Quito.

Cuatro días después, el 17 de noviembre, el conjunto costarricense jugará ante Argentina en Córdoba.

De acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol, las sedes y los horarios oficiales para ambos encuentros se comunicarán próximamente.