Costa Rica ante El Niño

Costa Rica vuelve a mirar hacia el Pacífico con preocupación. Los pronósticos climáticos para este año apuntan a la posible consolidación de un fenómeno de El Niño de intensidad moderada o fuerte, con menos lluvias, temperaturas más elevadas y una canícula potencialmente más severa. Aunque todavía existe incertidumbre científica sobre la magnitud exacta del evento, algo sí parece claro: el país enfrenta una nueva advertencia sobre su vulnerabilidad hídrica, energética y agrícola.

Las autoridades han comenzado a reaccionar. El Instituto Meteorológico Nacional mantiene vigilancia constante; el ICE administra sus embalses con mayor cautela; AyA evalúa escenarios de estrés hídrico; y distintas instituciones trabajan en planes preventivos. Esa coordinación es positiva y necesaria. Sin embargo, también revela una realidad incómoda: Costa Rica continúa enfrentando fenómenos climáticos extremos con estructuras demasiado frágiles y con una capacidad de adaptación insuficiente.

Cada episodio fuerte de El Niño deja al descubierto problemas que el país conoce desde hace décadas. La dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica vuelve vulnerable el sistema energético cuando disminuyen los caudales. Numerosos acueductos rurales carecen de resiliencia frente a sequías prolongadas. La agricultura sigue dependiendo, en gran medida, de modelos productivos altamente sensibles a variaciones climáticas. Y las regiones más secas del país —especialmente Guanacaste— continúan cargando el mayor peso de la crisis.

La discusión no debería limitarse a si habrá o no racionamientos eléctricos o cortes de agua. El verdadero problema es más profundo: Costa Rica sigue actuando principalmente desde la reacción y no desde la prevención estructural.

Durante años se ha hablado de gestión integrada del agua, reconversión agrícola, protección de cuencas, restauración forestal y adaptación climática. Sin embargo, muchos de esos esfuerzos avanzan lentamente, fragmentados o sin los recursos necesarios. Mientras tanto, el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos, haciendo que fenómenos como El Niño ya no sean excepciones ocasionales, sino parte de una nueva normalidad climática.

La situación también obliga a replantear prioridades nacionales. Resulta contradictorio que un país que se proyecta internacionalmente como líder ambiental mantenga rezagos importantes en infraestructura hídrica, planificación territorial y protección efectiva de ecosistemas estratégicos para el agua. Los bosques, humedales y zonas de recarga acuífera no son únicamente patrimonio natural: son infraestructura vital para la seguridad hídrica y climática del país.

La prevención no puede depender únicamente de campañas de ahorro de agua o llamados temporales a reducir el consumo eléctrico. Se requiere una política pública de largo plazo que combine ciencia, inversión y planificación territorial. Adaptarse al clima del futuro implica fortalecer acueductos, modernizar sistemas de riego, diversificar fuentes energéticas, proteger cuencas y apoyar a las comunidades más vulnerables antes de que la crisis llegue.

El Niño de este año puede terminar siendo moderado o fuerte. Pero, independientemente de su intensidad final, ya está cumpliendo una función importante: recordarnos que Costa Rica aún no está plenamente preparada para enfrentar los desafíos climáticos del siglo XXI.

Y esa es una advertencia que no debería disiparse cuando vuelvan las lluvias.

El posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño vuelve a exponer las debilidades estructurales de nuestro país frente a las sequías, la presión sobre el agua y la creciente vulnerabilidad climática del país.