Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Costa Rica vivirá un cierre de 2026 sin precedentes en la industria del entretenimiento masivo. Con una cartelera repleta de figuras de peso internacional en recintos de gran formato, el país ratifica su capacidad para sostener propuestas diversas y convocatorias multitudinarias en simultáneo.

Para el periodista Fabián Marrero, la palabra clave para definir esta temporada es “madurez”, un fenómeno que responde a la segmentación del público y al nivel de las producciones que arriban al territorio costarricense.

“Yo la definiría como ‘madurez’, y no solamente por la cantidad de conciertos, sino por el nivel y la diversidad de artistas que Costa Rica está logrando colocar en una misma agenda (…) Costa Rica está alcanzando una madurez como plaza de espectáculos porque existe una segmentación suficientemente fuerte para sostener propuestas muy diferentes entre sí”, explicó Marrero.

El especialista destacó espectáculos como los de Iron Maiden (que se desarrolla este jueves), Gorillaz y Karol G entre los hitos técnicos y artísticos más altos del trimestre, al reunir atributos que van desde la precisión instrumental hasta complejas narrativas visuales.

Asimismo, enfatizó que el mercado tico dejó de ser una plaza secundaria para medirse con los grandes circuitos de la región.